Elezioni comunali: il commento di Daniele Friggeri confermato sindaco di Montechiarugolo

A Montechiarugolo è stato confermato Daniele Friggeri che si appresta quindi a iniziare il secondo mandato. Ecco la sua dichiarazione a caldo.

“Un risultato che va oltre alle nostre aspettative ma che conferma l’ottimo lavoro che è stato fatto in questi anni. I cittadini di Montechiarugolo lo hanno vissuto in prima persona e hanno scelto di continuare a darci fiducia. Hanno scelto di continuare a credere in un Comune che guarda avanti, senza nostalgici rimpianti. Hanno scelto di sostenere una squadra fatta di uomini e donne, di giovani, in cui esperienza e nuove energie si sono proposte a viso aperto, con in comune la visione di una comunità unita, inclusiva capace di tenere il passo con un mondo che cambia sempre più velocemente. Vorrei ringraziare tutti i cittadini che ci hanno votato, e soprattutto la mia squadra, tutta la mia squadra, perché per due mesi ci hanno messo impegno, passione e tanta voglia di dare il loro contributo per la loro comunità. Noi di Montechiarugolo siamo pronti”.