Elezioni europee ed amministrative dell’8 e 9 giugno: voto a domicilio e voto assistito

In occasione delle elezioni europee ed amministrative dell’8 e 9 giugno prossimo, i servizi di Igiene pubblica dell’Azienda Usl sono a disposizione dei cittadini che necessitano di certificazione per esercitare il diritto al voto assistito e a domicilio.

VOTO A DOMICILIO

Le persone affette da gravi infermità che si trovano in condizioni di intrasportabilità per dipendenza da macchinari elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, possono presentare richiesta per effettuare il voto a domicilio.

La richiesta va presentata, in carta libera, al Sindaco del Comune di residenza, con una copia della tessera elettorale e un certificato gratuito rilasciato dai servizi Igiene pubblica dell’Azienda Usl da cui risulti l’infermità fisica (con prognosi di almeno 60 giorni dalla data di rilascio del certificato). Nella richiesta devono essere indicati: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo completo dell’abitazione e numero di telefono dell’elettore.

La richiesta di visita domiciliare per ottenere il certificato va fatta non oltre il ventesimo giorno antecedente il giorno delle votazioni. Per fissare l’appuntamento occorre chiamare il servizio di Igiene pubblica dell’Azienda Usl al numero 0521.396462 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.

VOTO ASSISTITO

Le persone che soffrono di gravi deficit visivi o sono impossibilitate a usare le mani e non sono dunque in grado di votare autonomamente, possono chiedere di essere accompagnate in cabina elettorale da una persona di fiducia. Per esercitare questo diritto, i cittadini “fisicamente impediti al voto” devono rivolgersi ai servizi di Igiene pubblica dell’Azienda Usl e richiedere il certificato gratuito che attesti questa condizione.

Il certificato andrà presentato al Presidente di seggio il giorno della votazione. E’ bene anche sapere che, per evitare di ripetere questa procedura ad ogni elezione, è possibile presentare il certificato, insieme alla tessera elettorale, all’Ufficio elettorale del Comune di residenza, dove con un apposito timbro sulla tessera verrà formalmente riconosciuto il diritto di voto assistito anche per le successive votazioni.

Per ottenere il certificato è possibile fissare un appuntamento chiamando il numero 0521.396462 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 oppure rivolgendosi direttamente agli ambulatori medico legali dell’Azienda Usl nei giorni e orari indicati a seguire: distretto di Parma: Via Vasari 13/a, Parma, martedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30; distretto di Fidenza: Via Don Tincati 5, Vaio (Fidenza), complesso sanitario di Vaio, corpo N, primo piano, il giovedì dalle 8.30 alle 12; distretto Sud-Est: Casa della salute di Langhirano, Via Roma 42/1, piano terra, il venerdì dalle 8.30 alle 12; distretto Valli Taro e Ceno: Via Benefattori 12, Borgotaro, il lunedì dalle 12 alle 13.