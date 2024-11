Evento di Effetto Parma: la mobilità del futuro è on demand

La strategia per una mobilità sostenibile e intelligente, adottata dall’Unione Europea nel dicembre 2020, individua la digitalizzazione come elemento chiave per una mobilità più sicura, efficiente, accessibile ed ecologica. Grazie alla digitalizzazione, i servizi di trasporto on demand stanno rapidamente diffondendosi in Italia e in Europa, rappresentando uno dei pilastri per la transizione verso la “Mobilità come Servizio” (MaaS). Questo approccio permette di disgiungere le scelte di mobilità dal possesso di un veicolo privato.

L’erogazione di servizi di trasporto pubblico flessibili consente ai gestori del trasporto pubblico di ottimizzare le risorse, ridurre traffico e impatti ambientali, e disporre di dati strategici per una pianificazione efficace. Per i cittadini, i benefici si riflettono in minori tempi di attesa e di viaggio, grazie alla possibilità di collegamenti diretti e personalizzati, oltre a una maggiore comodità e accessibilità nel modellare i propri viaggi su esigenze personali di orario e percorso.

Sabato 23 novembre alle 16:30 presso il Cubo, in via Spezia 90 a Parma, il gruppo consiliare Effetto Parma è lieto di invitare la cittadinanza a partecipare all’incontro “Mobilità On Demand: Esperienze di Trasporto Pubblico”. Questo evento è un’opportunità per esplorare le innovazioni e le sfide del trasporto pubblico flessibile e su richiesta.

Durante l’incontro, esperti di mobilità urbana presenteranno esperienze concrete di servizi di trasporto on demand:

Alessandro Giovannini di AMAT Milano, che parlerà del progetto “metaCCAZE” per la Città Metropolitana di Milano.

Cosimo Chiffi della Rete TAD, che illustrerà il modello “Flexi e Linea” per il trasporto flessibile nel Sud Salento.

Marti Jofre, CEO di Nemi Mobility, che presenterà il sistema di Bus On Demand nell’area di Barcellona.

L’incontro, che rientra nel ciclo degli “EP Talks” promossi da Effetto Parma, sarà coordinato dall’ex-assessore alla Mobilità Gabriele Folli che nella parte finale coinvolgerà i referenti dei servizi della Mobilità cittadina, per stimolare il dibattito sulle competenze e le soluzioni per una città più sostenibile e moderna.

In apertura interverranno Michele Alinovi, Presidente del Consiglio Comunale e consigliere di Effetto Parma con Mirko Reggiani, Presidente di Effetto Parma.

Chiuderà l’incontro Federico Pizzarotti, ex-sindaco di Parma e fondatore di Effetto Parma

Non mancate a questa occasione di confronto e approfondimento sulla mobilità del futuro!

In allegato la locandina dell’appuntamento.

Effetto Parma