Fadda e Friggeri: “Bene la nomina di Fabi nella giunta regionale”

“Massimo Fabi è una figura di grande spessore e di grande esperienza che saprà certamente gestire al meglio una delega di notevole importanza come quella alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna” commenta Alessandro Fadda, presidente della Provincia di Parma.

“Durante la campagna elettorale ed anche in queste prime settimane di governo, il presidente Michele de Pascale ha sempre collocato il tema della Sanità al vertice delle sue priorità.

Il fatto che la delega di una delle questioni di maggior rilievo sia stata affidata a Fabi è motivo di orgoglio per tutto il Parmense visto che il nostro territorio potrà avere in lui un punto di riferimento per questioni di primaria importanza tra quelle di competenza regionale.

Auguro un proficuo lavoro a tutta la nuova Giunta della Regione dell’Emilia-Romagna certo del fatto che, come si è sempre dichiarato in questi mesi, vi sarà un’attenzione costante a tutte le problematiche dell’intero territorio Parmense: dalla Bassa alla Città, dalla Pedemontana alla Montagna. Un’attenzione per la quale sarà fondamentale anche l’indispensabile apporto che potranno dare i consiglieri regionali espressi dal territorio di Parma e provincia”.

_____

“I miei complimenti a Michele de Pascale per la scelta della nuova Giunta, una scelta che premia l’esperienza ma sa anche guardare al futuro. Credo che il nuovo presidente della Regione sia riuscito a coniugare al meglio la necessità di un rinnovamento della squadra di governo e quella di poter contare su competenze e professionalità consolidate, guardando all’interesse del territorio.”

Lo scrive Daniele Friggeri, vicepresidente della Provincia e sindaco di Montechiarugolo. “La conferma di alcuni assessori uscenti sarà l’occasione per dare continuità a percorsi di collaborazione avviati nella precedente legislatura che già hanno portato a risultati importanti per Parma. Quanto alle novità, penso che la nomina di un tecnico con la competenza e l’esperienza di Massimo Fabi sia una scelta che permette al nostro territorio di essere adeguatamente rappresentato, superando anche quella fase di incertezza nella ricerca di una linea condivisa su cui comunque credo si possa aprire una riflessione. La delega alla Sanità assegnata a Massimo Fabi è per Parma un riconoscimento davvero importante. Proprio sulla sanità e sulla possibilità di risollevare un sistema che, per quanto eccellenza a livello nazionale, si trova innegabilmente in una condizione di sofferenza, si gioca gran parte del futuro della Regione e dei suoi cittadini. Credo che questo già nelle prossime ore potrò aprire a nuove opportunità e prospettive per il nostro territorio e per il Pd provinciale, in attesa che venga nominata la nuova presidenza dell’Assemblea Legislativa”.