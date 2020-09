Festival Verdi: Le opere in programma al Parco Ducale si svelano in anteprima al Teatro Regio di Parma

Le opere in programma al Festival Verdi 2020, Macbeth, Ernani, oltre alla Messa da Requiem saranno presentate in tre incontri dedicati a ingresso libero, al Teatro Regio di Parma, per il ciclo Prima che si alzi il sipario. Lo storico della musica Giuseppe Martini ne racconterà la genesi, storie e curiosità, con la partecipazione dei solisti del Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma, coordinati da Donatella Saccardi, che ne interpreteranno dal vivo i brani più celebri accompagnati al pianoforte.

La partecipazione agli incontri di Prima che si alzi il sipario è a ingresso libero. I posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria deve essere effettuata su www.teatroregioparma.it.

Macbeth sarà al centro dell’incontro di sabato 5 settembre, alle ore 17.00 con la partecipazione di Aurelia Chiarini (soprano), Fan Yinshan (tenore), Mose Choi (baritono), con al pianoforte Claudia Gori.

Alla Messa da Requiem sarà dedicato l’incontro di giovedì 10 settembre, alle ore 17.00, con la partecipazione di Alessia Panza (soprano), Sun Qian Hui e Danbi Lee (mezzosoprani), Fan Yinshan (tenore), con al pianoforte Riccardo Mascia.

Ernani sarà presentato nell’incontro di sabato 19 settembre, alle ore 17.00, con la partecipazione di

Zhong Hui e Alessia Panza (soprani), Park Jaebeom (tenore), Yoo Young Eu e Huegala Huegala (baritoni), con al pianoforte Nicola Mottarlan.

PROVE APERTE

Le opere in programma al Parco Ducale si svelano in anteprima al pubblico dei giovani, delle associazioni culturali e musicali e degli appassionati. Biglietti in vendita dal giorno prima, esclusivamente presso la Biglietteria del Teatro Regio e la sera stessa (salvo disponibilità) Parco Ducale (non è prevista la vendita online su teatroregioparma.it).

Macbeth prova aperta mercoledì 9 settembre 2020, ore 20.00, biglietti in vendita dal 8 settembre; Messa da Requiem prova aperta mercoledì 16 settembre 2020, ore 20.00, biglietti in vendita dal 15 settembre; Ernani prova aperta mercoledì 23 settembre 2020, ore 20.00, biglietti in vendita dal 22 settembre.

AVVISO AL PUBBLICO

Si informa il pubblico che, in ottemperanza alle normative governative sulla sicurezza relative alla pandemia, ogni singolo biglietto emesso dalla Biglietteria dovrà essere nominativo (non è consentita l’emissione di più biglietti allo stesso nominativo) e potrà essere ceduto a terzi soltanto rispettando l’obbligo di comunicare alla Biglietteria la variazione di intestazione, pena l’impossibilità di accesso allo spettacolo. Al momento dell’acquisto l’utente dovrà inoltre fornire un proprio recapito (di telefono o email). Tali dati saranno conservati dal Teatro Regio di Parma per 14 giorni.

Il personale di sala al momento dell’ingresso ha l’obbligo di verificare la corrispondenza dello spettatore con l’intestazione nominativa del biglietto, per questo il pubblico è invitato a presentarsi con congruo anticipo rispetto all’orario di inizio e con un documento di identità valido.

Si segnala al pubblico che l’unico ingresso al Parco Ducale nelle serate di spettacolo sarà quello da Ponte Verdi, ove si troverà anche la Biglietteria.

MACBETH

Macbeth (Parco Ducale, 11 e 13 settembre 2020, ore 20.00) sarà eseguito in forma di concerto nella versione di Parigi (1865), in francese. Musica di Giuseppe Verdi. Libretto di Francesco Maria Piave da Shakespeare, traduzione in francese di Charles Louis Étienne Nuittier e Alexandre Beaumont. Edizione critica a cura di David Lawton revisione di Candida Mantica. Edizioni The University of Chicago Press, Chicago e Casa Ricordi, Milano. Con Ludovic Tezier (Macbeth), Davinia Rodriguez (Lady Macbeth), Riccardo Zanellato (Banquo), Giorgio Berrugi (Macduff), David Astorga (Malcom), Francesco Leone (Un médecin), Natalia Gavrilan (La Comtesse), Jacobo Ochoa (Un serviteur/Un Hérault /Un Sicaire). Direttore Roberto Abbado. Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini. Coro Del Teatro Regio Di Parma. Maestro del coro Martino Faggiani

MESSA DA REQUIEM

Messa da Requiem. Dedicata alle vittime della pandemia (Parco Ducale, 18 e 20 settembre 2020, ore 20.00). Interpreti: Soprano Eleonora Buratto, mezzosoprano Ksenia Dudnikova, tenore Giorgio Berrugi, basso Michele Pertusi. Direttore Roberto Abbado. Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini. Coro Del Teatro Regio Di Parma. Maestro del coro Martino Faggiani. Il concerto è parte di Farulli 100, promosso dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario della nascita di Piero Farulli

ERNANI

Ernani (Parco Ducale, 25 e 27 settembre 2020, ore 20.00) sarà eseguito in forma di concerto. Musica di Giuseppe Verdi. Libretto Francesco Maria Piave dal dramma Hernani di Victor Hugo. Edizione critica curata da Claudio Gallico. Edizioni The University of Chicago Press, Chicago e Casa Ricordi, Milano. Con Piero Pretti (Ernani), Amartuvshin Enkhbat (Don Carlo), Eleonora Buratto (Elvira), Roberto Tagliavini (Don Ruy de Silva), Paolo Antognetti (Don Riccardo), Federico Benetti (Jago), Carlotta Vichi (Giovanna). Direttore Michele Mariotti. Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini. Coro Del Teatro Regio Di Parma. Maestro del coro Martino Faggiani.