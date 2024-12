Fidenza, nuova illuminazione con 33 punti luce led in viale dei Gelsi

Viale dei Gelsi torna a splendere come non mai grazie alla nuova illuminazione realizzata al termine di un lungo periodo nel corso del quale sono stati messi in cantiere diversi interventi.

Il primo è stato realizzato nel corso dell’estate da E-distribuzione, società del gruppo Enel, che su Fidenza ha programmato una serie di cantieri, sostenuti con fondi Pnrr, per la costruzione di 54 km di cavi interrati e aerei.

Viale dei Gelsi è stato coinvolto nel rifacimento delle linee di media tensione. Ovviamente, dovendo intervenire a centro strada per la posa dei nuovi condotti, è stata colta l’occasione per realizzare, in una fase immediatamente successiva, la nuova illuminazione del viale di cui il Comune ha definito il progetto e finanziato l’esecuzione.

“Oggi è un giorno speciale per tutti coloro che amano questo magnifico viale – ha spiegato il sindaco Davide Malvisi -. Con la nuova illuminazione che abbiamo realizzato restituiamo ai fidentini un luogo dalla incredibile magia, proprio a ridosso del centro storico. In primavera completeremo il lavoro posizionando nuove panchine lungo il percorso e nuove fioriere destinate a delimitare l’area pedonale”.

L’intervento, del valore complessivo di 292 mila euro, è stato realizzato da Restart Engineering, una società di ingegneria impegnata nella transizione energetica del sistema economico e sociale mettendo a disposizione competenze tecniche per la progettazione di impianti di illuminazione, efficienza energetica, fonti rinnovabili e smart cities.

“Questo progetto – ha commentato il presidente di Restart Engineering Simone Bellini – rappresenta un passo significativo per il miglioramento della vivibilità urbana e l’efficienza energetica del territorio. Siamo orgogliosi di aver contribuito, attraverso il nostro know-how, alla riqualificazione di viale dei Gelsi, offrendo una soluzione illuminotecnica sostenibile e di alta qualità”.

“Su viale dei Gelsi – ha concluso l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Tedeschi – sono stati posizionati un totale di 33 punti luce a led, destinati ad illuminare il viale nel modo migliore, garantire un maggior risparmio energetico e rendere assolutamente sicuro l’utilizzo dei Gelsi anche in ore serali. Ringrazio gli uffici tecnici comunali, E-Distribuzione e Restart Engineering per aver portato a termine questo intervento nel migliore dei modi”.