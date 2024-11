Fidenza: tanta partecipazione agli info point dell’Azienda Usl contro la violenza di genere

Testimonianze e partecipazione, a Fidenza, per la giornata contro la violenza sulle donne. Martedì 26 novembre, le professioniste e i professionisti del servizio Salute donna dell’Azienda Usl hanno allestito due punti informativi: uno al Consultorio familiare e uno allo Spazio Giovani, incontrando tanti cittadini.

In modo spontaneo, diverse donne presenti hanno voluto condividere esperienze di violenza – fisica o psicologica – subite in prima persona o vissute da amiche, rimarcando anche i passi in avanti fatti in questi anni per contrastare tale fenomeno.

Con l’occasione, sono stati distribuiti i materiali informativi sui percorsi per le vittime di violenza e sulle reti di servizi di supporto e protezione, insieme a nastrini bianchi, simbolo dell’impegno a non tollerare la violenza di genere.

Ai due punti informativi era presente una rappresentanza del comando dei Carabinieri, un’operatrice del Centro Antiviolenza attivo sul territorio e due assistenti sociali della rete ASP di Fidenza, che ha contribuito anche donando delle farfalle di tessuto rosso, confezionate dagli ospiti delle residenze per anziani.

L’iniziativa del 26 a Fidenza è parte dei tanti eventi organizzati dalla rete provinciale contro la violenza sulle donne e rientra tra gli appuntamenti inseriti nell’Open week promosso da Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere).