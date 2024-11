Giovanni Bertocchi e Daniele Friggeri: passaggio di consegne tra vice presidenti in Provincia

Passaggio di consegne, nei giorni scorsi, in Provincia tra Giovani Bertocchi e Daniele Friggeri, nuovo vicepresidente a cui è stata assegnata anche la delega alla Viabilità.

“Lo ringrazio per questi anni insieme – ha commentato Friggeri – e per il grande lavoro fatto sulla viabilità parmense: i fondi Fsc che sono appena arrivati ne sono una dimostrazione. Oggi vedo diffusa la tendenza a intestarsi meriti, mettendo al primo posto i singoli personalismi, al contrario di quanto abbiamo cercato di fare parlando sempre in termini di “Noi” a Montechiarugolo”.

“Credo che il lavoro puntuale e costante dei consiglieri provinciali non abbia sempre la giusta visibilità e il giusto riconoscimento – continua -. Giovanni ha girato ogni chilometro delle strade provinciali, è stato in costante ascolto dei territori, con umiltà e senza personalismi. Un esempio di un modo di fare politica al servizio delle istituzioni sempre più raro. Così come la costante disponibilità e presenza della consigliera Beniamina Carretta o il grande lavoro per la parità di genere e per la montagna svolto da Raffaella Devincenzi. Cito loro tre in rappresentanza di tutte le consigliere e i consiglieri provinciali con cui ho avuto la fortuna e il piacere di collaborare. Li vorrei ringraziare tutti per questi anni in cui abbiamo fatto tanto per l’istituzione provinciale”. “Tanto abbiamo seminato – conclude – e, ne sono certo, tanto raccoglieremo nei prossimi anni del lavoro svolto insieme al nuovo consiglio provinciale, soprattutto se sapremo imparare da chi ci ha preceduto, provando continuamente a migliorare e valorizzare il lavoro di squadra”.