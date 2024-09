Giulio Guatelli ha rappresentato il Comune di Parma alla Marcia per la Pace ad Assisi

Rappresentare Parma e la sua Amministrazione ad Assisi in occasione della Marcia per la Pace ha significato contribuire alla vicinanza della nostra città nei confronti di chi soffre per le guerre che il nostro Pianeta sta subendo, dalle più conosciute, come in Palestina e in Ucraina che rischiano di portarci a conflitti ancora più estesi, alle tante silenti, ma che non vanno mai dimenticate.

Una marcia organizzata quindi per dare voce a chi vive da mesi o da anni realtà di guerre senza apparenti via d’uscita e per stimolare i Governi a intraprendere percorsi che portino alla convivenza pacifica.

Dare voce è anche il titolo dell’evento che si è svolto a Parma, sullo stesso tema, contestualmente alla Marcia della Pace nazionale.

Quella di Assisi è stata un’iniziativa molto partecipata e con dibattiti coinvolgenti, con interventi importanti e appassionati che si aggiungono alla marcia stessa che successivamente ha portato i presenti da Santa Maria dell’Angelo ad Assisi.

Giulio Guatelli, consigliere comunale di Parma