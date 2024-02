Il Gruppo Chiesi presenta la mostra “Past, Present, Future” nell’ex magazzino dello storico sito industriale di via Palermo

“Past, Present, Future. La storia di una traiettoria: Innovazione, Sostenibilità e Impegno”, è il titolo della mostra promossa dal Gruppo Chiesi che aprirà al pubblico dal 16 febbraio al 18 maggio negli spazi dell’ex magazzino dello storico sito industriale di via Palermo, a Parma.

È la prima occasione di accesso a questo spazio offerta, a titolo gratuito, previa prenotazione online, a visitatori esterni. Il pubblico avrà la possibilità di visitare un’area del sito in cui ha cominciato a prendere forma l’assetto industriale di Chiesi Farmaceutici. Da quell’8 ottobre 1955, quando il dr. Giacomo Chiesi, insieme a una cinquantina di collaboratori, perlopiù donne, inaugurò il sito di via Palermo, acquistato alcuni anni prima per ospitare il primo stabilimento produttivo, allo status di gruppo biofarmaceutico internazionale orientato alla ricerca, con una popolazione di oltre 6.500 persone, presente direttamente in 31 Paesi, che sviluppa e commercializza soluzioni terapeutiche innovative nel campo della salute respiratoria, delle malattie rare e delle cure specialistiche.

La mostra

Articolata in tre sezioni — passato, presente e futuro — la mostra “Past, Present, Future. La storia di una traiettoria: Innovazione, Sostenibilità e Impegno” si snoda attraverso il percorso studiato dal curatore artistico Alessandro Canu, che ha saputo trasformare il fascino e la complessità degli ambienti industriali in uno spazio espositivo contemporaneo dalla forte valenza comunicativa ed immersiva. Proprio l’architettura del luogo, con il recupero e la trasformazione di scaffalature e pallet in elementi espositivi, e un’attenta selezione delle opere, tra foto d’archivio, documenti storici e oggetti di varia natura, rappresentano gli elementi distintivi dell’intero progetto, vero e proprio anello di congiunzione tra passato storico dell’azienda e un futuro di crescita e innovazione.

Le sezioni: Past

La prima sezione, Past, racconta la storia del Gruppo Chiesi attraverso documenti d’archivio, fotografie d’epoca, strumenti di laboratorio e prodotti di decenni ormai lontani. I primi passi mossi dall’azienda sono esemplificati dai farmaci prodotti, dai bozzetti dei manifesti delle campagne promozionali degli anni Cinquanta e Sessanta, dai premi riconosciuti all’azienda per l’impegno profuso in Ricerca e Sviluppo, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita dei pazienti e dei loro caregivers. Di particolare interesse sono un distillatore in rame di inizio Novecento, per preparazioni a base di alcool tipo tinture madri, utilizzato per farmaci/cosmetici/profumi, e i campioni della linea di profumi “Roi de Rome”, un’eredità legata all’acquisizione negli Anni Cinquanta della Borsari Profumi.

Proprio gli anni Cinquanta determinano la svolta imprenditoriale: tanti sono i prodotti e tante le specialità che Chiesi produce e commercializza, strutturandosi con una embrionale rete di vendita in tutta Italia. In mostra, a rendere testimonianza di questo slancio nel mondo del prodotto, ci sono alcune confezioni di farmaci, listini e alcune affiche pubblicitarie.

Il pensiero innovativo e moderno si traduce anche nella scelta di una comunicazione allineata con il progresso e con l’intraprendenza di un’azienda che guarda al futuro. Da lì la scelta del dr. Giacomo Chiesi di declinare il linguaggio delle avanguardie artistiche del primo Novecento, per poi sposare la grafica delle scuole di Armando Testa ed Erberto Carboni. La sezione Past della mostra è quindi un’occasione per familiarizzare con il contesto culturale e storico nel quale Chiesi Farmaceutici ha iniziato un graduale processo di trasformazione in un gruppo biofarmaceutico internazionale.

Le sezioni: Present

La sezione Present cristallizza un momento cruciale per il Gruppo Chiesi: il progetto di rigenerazione urbana dell’intero sito Chiesi di Via Palermo, a quasi settant’anni dalla sua nascita.

Cresciuto assecondando le necessità di sviluppo dell’azienda e secondo una modalità fungina, il sito è diventato il cuore pulsante del Gruppo Chiesi, arrivando ad ospitare – su un’area di circa 10.000 mq – tutte le attività di un gruppo farmaceutico: laboratori di Ricerca & Sviluppo, produzione, aree di stoccaggio dei farmaci, uffici e spazi direzionali.

Negli ultimi anni, la maggior parte di queste funzioni è stata trasferita in altre sedi aziendali a Parma, dando l’opportunità a Chiesi di delineare un nuovo capitolo della propria storia e trasformando — coerentemente con il proprio sistema valoriale — il sito di via Palermo in un volano di rigenerazione urbana.

Per queste ragioni, a marzo 2023, il Gruppo Chiesi ha lanciato la Call for Ideas internazionale “Restore to Impact”: un progetto finalizzato a sollecitare idee innovative, evolutive, trasversali quali basi per le linee guida del futuro progetto edilizio architettonico di trasformazione del sito di Via Palermo.

È stato chiesto a due categorie, professionisti e under 30, di indicare possibilità, soluzioni, forme per riflettere sul futuro dell’architettura del sito di via Palermo in rapporto agli edifici, agli spazi esterni e agli spazi interni — intesi come ecosistema di elementi naturali, funzionali, tecnologici, sostenibili — in grado di creare un ambiente idoneo a favorire l’interazione tra le persone, le progettualità e una formazione legata a competenze condivise.

La sezione centrale della mostra si caratterizza proprio per l’esposizione dei migliori progetti selezionati nell’ambito della Call for Ideas internazionale “Restore to Impact”: un progetto destinato ad accompagnare Chiesi nel futuro, perché segna l’inizio di una riflessione, aperta e partecipata, sull’intervento di rigenerazione urbana del sito di Via Palermo. Un luogo destinato a diventare un hub di innovazione e formazione, con la creazione del COI&C – Center for Open Innovation and Competence, e un volano di rilancio per il Quartiere San Leonardo, un contesto delicato bisognoso di un’attenzione particolare. Caratterizzato da un’alta densità abitativa, con una forte connotazione multietnica, il quartiere alterna spazi commerciali di varie dimensioni, edifici a uso residenziale e spazi inabitati. Un contesto frammentato che viene attenzionato nel progetto di rigenerazione urbana di Via Palermo, coerentemente con l’approccio di Valore Condiviso che anima il Gruppo Chiesi.

Le sezioni: Future

È il futuro il vero protagonista della terza e ultima sezione della mostra. Un futuro che trova il suo emblema nel modello ligneo in scala 1:1 di una porzione della linea industriale destinata al riempimento di flaconi sterili che sarà presto operativa nel nuovo Biotech Center of Excellence di cui il Gruppo Chiesi sta ultimando la costruzione in via San Leonardo, nell’omonimo quartiere di Parma.

Un modello che diventa emblematico del concetto di medicina del futuro, così come “Restore to Impact” condensa le nozioni e i valori da rappresentare nella futura identità e fisionomia del sito di via Palermo. Qui, accanto alla filiale commerciale Chiesi Italia, troverà ospitalità il Center for Open Innovation & Competence, insieme a spazi fruibili dalla comunità.

Concepito come un business playground innovativo e un luogo destinato all’interazione tra la popolazione aziendale e gli stakeholder esterni provenienti dai mondi della ricerca e dell’innovazione continua, il Center for Open Innovation and Competence sarà una piattaforma aperta e collaborativa capace di nutrire e finalizzare iniziative, sfruttando e integrando le competenze interne del Gruppo Chiesi con competenze esterne secondo un approccio interdisciplinare.

Nella sua totalità, la mostra “Past, Present, Future. La storia di una traiettoria: Innovazione, Sostenibilità e Impegno” si propone come modello e simbolo di una visione e di un metodo. Quello della ricerca continua, della capacità di rinnovare le competenze interne e di trasformare gli spazi in cui queste ultime prendono forma per lasciare un segno, avere un impatto. Etico, sociale ed ambientale su scala locale e con lo sguardo al mondo. Nell’immediato e con il pensiero al domani.