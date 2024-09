“Imprese aperte”: oltre 48 nuovi appuntamenti nel mese di ottobre

Con l’arrivo del mese di ottobre, “Imprese Aperte” torna a coinvolgere il pubblico con nuovi incontri in programma. L’iniziativa, ideata da “Parma, io ci sto!” e Unione Parmense degli Industriali, con il supporto di Cisita Parma e il patrocinio di Comune di Parma e Università di Parma continua con l’obiettivo che da sempre si pone: valorizzare il ruolo vitale della cultura d’impresa nel tessuto sociale ed economico del territorio parmense.

Il progetto “Imprese Aperte”, la cui quarta edizione è stata lanciata a maggio scorso, continua con 48 nuovi appuntamenti gratuiti. Ben 32 le aziende del territorio parmense che hanno almeno una data in calendario ad ottobre Acmi Beverage, Allodi, Bonatti, Bugnion, Caseificio Montauro, CE.P.I.M., Consorzio Agrario di Parma, Coppini Arte Olearia, Dallara, Davines Group, Dulevo International, Elantas, EmiliAmbiente, Erreà, Esperta, Food Farm 4.0, Gruppo Iren, La Giovane, Laminam, Laterlite, Monte delle Vigne, Opem, Puratos, Raytec Vision, Rizzoli Emanuelli, Salumificio Trascinelli, Servizi Italia, Sidel, Torrcaffè, Transfer Oil, e per la prima volta Gardner Denver (gruppo Ingersoll Rand) e Max Streicher rappresentanti di una vasta gamma di settori produttivi. Anche ad ottobre, “Imprese Aperte” offre, dunque, al pubblico l’opportunità di partecipare a workshop, eventi culturali e percorsi esperienziali pensati per raccontare storie d’impresa uniche. Ogni appuntamento diventa così un viaggio alla scoperta della creatività, dell’innovazione e delle eccellenze che rendono unico il tessuto produttivo di Parma.

Nell’ambito dell’iniziativa, sabato 28 settembre, dalle 15:30 alle 20:00, torna poi la Verdi SPIP Parade per la sua seconda edizione: un intero pomeriggio ricco di eventi, dove gli spettacoli di Verdi Off coloreranno il quartiere SPIP e le sedi produttive delle aziende partecipanti, dando vita a una giornata speciale di “Imprese Aperte”. Una festa con musica, danza, giocoleria e laboratori per i più piccoli: con le visite guidate targate Imprese Aperte e gli spettacoli di Verdi Off, sarà possibile scoprire e vivere in modo nuovo il quartiere in cui ferve l’attività imprenditoriale di Parma.

È possibile partecipare gratuitamente a tutti gli appuntamenti, anche quelli previsti per la Verdi SPIP Parade previa prenotazione sulla piattaforma Eventbrite, accessibile anche dal sito web www.impreseaperteparma.com.

Per ulteriori informazioni scrivere a: segreteria@impreseaperteparma.com