Investimenti in crescita nel 2023 per Socogas, nel nuovo anno progetti green

“Dobbiamo raccontare un anno di investimenti, crescita e obiettivi raggiunti. Questo ci rende molto orgogliosi, anche perché il nostro non è solo un business. La nostra è l’Energia che scalda, illumina e muove le persone, le imprese, il Paese.”, ha detto Patrizia Zucchi, Presidente e Amministratore delegato del Gruppo Socogas, parlando ai collaboratori nel corso della convention che si è tenuta al Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme.

Il Gruppo con 250 dipendenti e 5 sedi di cui la principale a Parola di Fidenza, è attivo in diversi settori legati all’Energia: fornisce Gpl Metano, elettricità a decine di migliaia di famiglie e imprese, lubrificanti a officine, industria e agricoltura. Gestisce una rete capillare di distributori stradali. E’ attivo nel trading di carburanti, nella logistica avanzata, nella gestione di reti, nella ricerca di nuove fonti di energia pulita.

Nell’annuale classifica, elaborata da Università di Parma e PWC sui bilanci 2022, che registra le performance delle prime 500 imprese di Parma e Provincia, con circa 750 milioni di fatturato, Socogas è salita dall’ottava alla sesta posizione.

Rispetto a quel risultato, i dati economico-finanziari dei primi 9 mesi del 2023 indicano un ulteriore crescita nel fatturato del 6,6% grazie all’avanzata armonica di tutti i business del Gruppo e del 34% per quanto riguarda il margine operativo lordo, trainato dalle buone performance dei piccoli serbatoi, dei punti vendita stradali e della logistica.

“Il 2023 è stato un anno di grandi cambiamenti e investimenti in sicurezza, tecnologia, capitale umano, fusioni societarie per semplificare e rendere più funzionale l’architettura del Gruppo – ha proseguito Patrizia Zucchi -. Abbiamo fatto passi decisivi per adeguare la nostra azienda ad un mercato che oggi è molto diverso da quello in cui mio padre si è avventurato 56 anni fa, dopo aver intuito le potenzialità del Gpl come fonte di energia. Grazie a quell’intuizione e al lavoro di tante persone, oggi siamo un grande gruppo Italiano in grado di essere protagonista in un mercato dell’Energia in cui operano colossi giganteschi”.

“Nel 2024 – ha spiegato – continueremo ad innovare, ad assumere, a riorganizzare il nostro Gruppo con l’obiettivo di crescere ancora, sia grazie alla nostra rete commerciale che attraverso acquisizioni di altre aziende”.

Patrizia Zucchi ha poi fatto il punto sui nuovi progetti del Gruppo, molti dei quali orientati alla produzione di Energia Green in linea con gli obiettivi della Transizione energetica. Nel 2024 infatti il Gruppo Socogas entrerà nel mercato dell’efficientamento energetico, installando impianti fotovoltaici in aziende e abitazioni e sta progettando impianti di produzione di Bio-Metano. Nel 2024 è previsto anche il primo impianto pilota per la produzione di Bio-Gpl, attraverso la Joint venture strategica Green Lg Energy di cui Socogas è tra i fondatori.

“I biocarburanti – ha aggiunto – sono la via italiana alla neutralità climatica e noi siamo orgogliosi, per noi e per la nostra Nazione, di essere motore di questo cambiamento della cui importanza strategica in chiave ambientale ed energetica si sta rendendo conto anche l’Europa”.

“Alle spalle abbiamo i decenni gloriosi che hanno reso grande questa azienda e noi vogliamo portare questo patrimonio di valori, conoscenza, affidabilità, competenza nel Futuro”, ha concluso Patrizia Zucchi.

L’incontro è proseguito con la Cena e la festa natalizia dell’azienda nella suggestiva cornice del Salone Moresco nel corso della quale sono stati premiati i collaboratori con più di 25 anni di lavoro in Socogas.