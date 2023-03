La delegazione palestinese di Masafer Yatta ricevuta in Municipio. Jacopozzi: “Soprusi quotidiani di militari e coloni israeliani”

In mattinata la delegazione palestinese di Masafer Yatta è stata ricevuta dall’Assessora alle Comunità religiose, Cooperazione internazionale e Pace Daria Jacopozzi. Masafer Yatta è una comunità palestinese di circa 2.800 persone, distribuite in 12 villaggi, che si dedicano all’agricoltura e alla pastorizia che dagli anni ’80 subiscono il tentativo di espulsione dalla propria terra per favorire l’insediamento di coloni israeliani.

“Abbiamo espresso alla delegazione la nostra solidarietà e il sostegno alla campagna internazionale Save Masafer Yatta che ha visto un incontro anche presso l’Istituto di Missione Estere promosso dalle Associazioni Fuori la guerra dalla storia – donne in nero Parma e Casa della Pace di Parma” ha detto l’Assessora Jacopozzi “Dal maggio scorso sono riprese operazioni di sgombero forzato, alle quali hanno deciso di rispondere attraverso una resistenza non violenta, ma documentando e facendo conoscere a livello internazionale i soprusi quotidiani perpetrati dai militari e coloni israeliani. Chiedono una necessaria solidarietà e una necessaria sensibilizzazione dell’opinione pubblica che Parma ha convintamente offerto anche alla luce di 80 giovani uccisi nell’ultimo anno, la recente distruzione di una scuola, i furti d’acqua che continuano fino all’ultimo lembo di terra del popolo palestinese .”