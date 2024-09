La magia delle Ardenne in un libro illustrato di Cinquetti e Bustaffa

Un viaggio artistico e intellettuale nelle Ardenne del parmigiano Bernardo Cinquetti con il pittore e illustratore Vittorio Bustaffa è oggi un libro che raccoglie schizzi, tavole pittoriche, testi, poesie, appunti, foto, graphic poems, brandelli di conversazioni trascritte su taccuini.

Abc – Associazione Bernardo Cinquetti è riuscita a raccogliere questo patrimonio di idee, visioni e suggestioni in un progetto artistico a cavallo tra scrittura e immagine per ridare corpo a un percorso di grande respiro artistico e intellettuale, ma anche per proseguire il lavoro di scavo e di scoperta della vastissima produzione di Cinquetti, in larga misura ancora sconosciuta.

Il volume “Un viaggio nelle Ardenne”, edito da Tostapane Edizioni sarà presentato in anteprima sabato 28 Settembre a “EquiLibri”, la Fiera del Libro di Venezia (Aula Magna dei Tolentini, Santa Croce 191), e successivamente, in Ottobre a Parma.

L’opera di 160 pagine è arricchita da contributi del curatore Lorenzo Lasagna, Grazia Cinquetti (presidente di Abc), Gracia Requena (docente e studiosa di Comunicazione), Giacomo Carrara (saggista), Emanuele Battisti (musicista).

L’incarico di svolgere una ricerca sul paesaggio delle Ardenne francesi fu affidato a Cinquetti e Bustaffa nel 2012 dal Musée de ­l’Ardenne di Charleville-Meziérès (città natale di Arthur Rimbaud).

I due artisti da tempo collaboravano alla realizzazione di opere che uniscono immagine e testo, anche grazie ad un format inventato da Cinquetti: i graphic poems, che si può tradurre con “poesie illustrate”, una variante poetica della graphic novel.

Tra le colline, le foreste e le città di quest’angolo di Francia, denso di storia e di cultura magicamente fuse nell’elemento naturale, Bustaffa e Cinquetti svilupperanno un’ampia ri­flessione sull’idea di paesaggio, confrontandola con luoghi, situazioni e persone che incontreranno sul loro cammino.

Gli autori:

Bernardo Cinquetti, scomparso nel 2018, è stato un brillante artista e intellettuale: narratore e poeta, saggista, musicista, performer, produttore cinematografico e sceneggiatore di graphic poems. Dopo aver ottenuto la laurea in Filosofia e un Dottorato di Ricerca in Storia presso l’Università di Parma, ha vissuto per oltre vent’anni a Parigi, conseguendo un master presso l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales e lavorando come imprenditore nel settore della ristorazione, senza mai interrompere la sua inesauribile produzione culturale, caratterizzata tra l’altro da una costante attenzione al tema del viaggio.

Vittorio Bustaffa, pittore e illustratore, ha realizzato illustrazioni per opere di Virgilio, Catullo, Hardy, Artaud, Dickinson, Gomez Davila, Parise. Ha disegnato concept per prodotti cinematografici, d’animazione e progettazione per parchi di divertimento e per prodotti videoludici. È responsabile del settore Illustrazione e insegnante di Tecniche pittoriche e sperimentazione alla Scuola Internazionale Comics, sede di Padova.

Immagini allegate: Bernardo Cinquetti con alcune tavole di “Un viaggio nelle Ardenne” e la copertina del volume