Langhirano, ruba 16 bottiglie di whiskey al supermercato

E’ entrato nel supermercato, ha rubato uno zaino e lo ha riempito con 16 bottiglie di whiskey del valore di 400 Euro ed è uscito senza pagare. Ripreso dalle telecamere è stato identificato e denunciato dai Carabinieri di Langhirano.

I Carabinieri della Stazione di Langhirano hanno denunciato in stato di libertà un 30enne straniero, domiciliato in provincia, perché ritenuto il presunto autore di un furto avvenuto in un supermercato della zona pedemontana.

I fatti risalgono ad alcune settimane fa, quando il direttore di un supermercato, a chiusura di cassa, ha notato la mancanza di un numero insolito e cospicuo di bottiglie di whiskey.

Insospettito dal fatto e non trovando risconto con le vendite, ha deciso di verificare i video dell’impianto di sicurezza da dove prendeva amaramente contezza che un uomo aveva commesso il furto.

Il direttore del supermercato si è dunque recato nella vicina caserma dei Carabinieri di Langhirano dove ha formalizzato la denuncia consegnando anche la copia dei filmati.

I militari, a seguito della denuncia hanno avviato un’indagine tecnica concentrandosi sull’analisi dei filmati da dove sono stati estrapolati diversi “fermo immagine” ritraenti l’autore del furto.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo, dopo aver avuto accesso al supermercato ed aver prelevato dagli scaffali uno zaino sportivo, si è diretto nella corsia delle bevande alcoliche dove ha velocemente arraffato le 16 bottiglie del prezioso distillato nascondendole nello zaino, alla fine, con una certa disinvoltura è uscito dal negozio utilizzando la corsia “senza acquisti”.

La complessa attività indagine è stata condotta con l’impiego di particolari software in uso all’Arma dei Carabinieri che abbinati con l’analisi delle banche dati, nonché alla conoscenza di tutte quelle persone potenzialmente sospette, hanno permesso ai Carabinieri di Langhirano l’identificazione del 30enne straniero quale responsabile del furto.

L’uomo, al termine degli accertamenti è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Parma per il reato di furto aggravato.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.