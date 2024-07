L’assessore regionale veneto Gianpaolo Bottacin nominato presidente del comitato di indirizzo AIPo

Nella seduta tenutasi a Parma, nella sede centrale di AIPo, ieri pomeriggio (10 luglio 2024), il Comitato di Indirizzo di AIPo – formato dagli Assessori regionali delle quattro Regioni costitutive (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto) con deleghe sulle competenze istituzionali dell’Agenzia – ha nominato il nuovo Presidente del Comitato nella persona di Gianpaolo Bottacin, Assessore all’Ambiente, Clima, Protezione civile, Dissesto idrogeologico della Regione Veneto. Bottacin succede a Gianluca Comazzi, Assessore al Territorio e Sistemi verdi della Regione Lombardia, che ha concluso il mandato. Immutati i restanti componenti del Comitato: Gianluca Comazzi (Assessore regionale Lombardia), Marco Gabusi (Assessore regionale Piemonte), Irene Priolo (Vicepresidente Regione Emilia-Romagna).

“Il lavoro da svolgere in AIPO è molto – sottolinea il neo Presidente Bottacin – con progetti importantissimi. Grazie all’impegno di tutte le strutture sono certo che riusciremo a garantire il raggiungimento degli obiettivi“.

Il presidente uscente, Gianluca Comazzi, ha voluto esprimere un saluto augurale: “Buon lavoro al collega Gianpaolo Bottacin, al quale sono felice di passare il testimone. In questo anno alla guida dell’AIPo ho avuto l’onore di impegnarmi per la tutela e la salvaguardia ambientale del nostro splendido territorio, mettendo a frutto la mia esperienza in quest’ambito. Sono certo che il nuovo presidente porterà avanti le tante iniziative in essere con l’impegno e la passione che da sempre contraddistinguono l’Agenzia.”