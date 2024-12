Lavori di riqualificazione del Centro Sociale Il Portico: stanziati 2milioni e 500mila euro

l via i lavori di riqualificazione del Centro Sociale “Il Portic o” in strada Quarta 23, sono stati stanziate risorse pari a 2milioni e 500mila euro , in parte finanziate con fondi PNRR (PNRR M52C – Interventi immobile Cooperativa Il Portico). I lavori sono stati aggiudicati al raggruppamento di imprese Cooperativa Bruno Buozzi Scrl con Vetrucci Delisio Costruzioni Generali Srl. Hanno preso avvio in questi giorni e si concluderanno nei primi mesi del 2026.

Al sopralluogo al cantiere hanno preso parte il Sindaco Michele Guerra, l’Assessore alle Politiche Sociali Ettore Brianti, l’Assessore ai Lavori Pubblici Francesco De Vanna, assieme ai tecnici del Comune e di Parma Infrastrutture S.p.A.

“Quello che presentiamo oggi è un intervento PNRR molto significativo – ha dichiarato il Sindaco Michele Guerra – perché permette di lavorare su quei progetti di vita che il nostro settore Welfare sta seguendo con grande attenzione. In questo caso si tratta della possibilità di avere tre appartamenti in cui sperimentare, in maniera anche laboratoriale, un percorso di autonomia e socializzazione per persone che ne hanno bisogno, dando loro la possibilità di costruire un percorso per poter vivere pienamente la propria vita su una progressiva traiettoria di emancipazione. Un percorso di emancipazione che la nostra città è in grado di offrire anche grazie all’aiuto di tante realtà territoriali che si occupano di questi temi. Questo progetto credo potrà servire come modello per il futuro per creare ulteriori risorse di questo tipo”.

“Con i nuovi Gruppi Appartamento, continuiamo nel percorso per dare risposte concrete ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Questo progetto, che si inserisce nelle attività del Patto Sociale, incarna i principi del ‘Dopo di Noi’ e supporta percorsi di autonomia e vita indipendente. L’autonomia abitativa è un tema su cui da tempo le famiglie chiedevano interventi e cui stiamo investendo con progetti come La Casa delle Autonomie – ha commentato Ettore Brianti, Assessore alle Politiche Sociali – Questa tipologia di interventi richiede un costante ascolto delle famiglie, per questo, ad esempio, avevamo realizzato inisime al Consorzio di Solidarietà Sociale un questionario di gradimento da cui era emerso che il 79% degli utenti si dichiarava molto soddisfatto del percorso svolto. Continuiamo a investire in questa direzione, per una città sempre più accogliente e a misura di tutti”.

“La riqualificazione del Portico – ha dichiarato l’Assessore ai Lavori pubblici Francesco De Vanna – è un ulteriore passo nella nostra strategia di innovazione e riqualificazione del nostro patrimonio sociale, grazie anche ai fondi PNRR. Questo intervento offrirà soluzioni abitative completamente accessibili per persone con disabilità, favorendone l’autonomia e la socializzazione. Confermiamo l’impegno a costruire una città sempre più inclusiva, in cui gli spazi e i servizi pubblici rispondano ai bisogni delle persone più fragili, come dimostrano i progetti per strutture sociali quali, ad esempio, la riqualificazione della Residenza per Anziani Ines Ubaldi e la costruzione del Mosaico Abitativo Sociale”.