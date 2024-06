Le Zebre in municipio: omaggio a sindaco e assessore allo sport con una speciale maglia

Le Zebre hanno incontrato il Sindaco di Parma Michele Guerra e l’Assessore allo Sport Marco Bosi. A pochi giorni dalla fine della stagione 2023/24, il Cda della franchigia della Federazione Italiana Rugby e il capitano del club Giovanni Licata hanno omaggiato l’amministrazione cittadina con una speciale maglia da gioco con dedica.

Un gesto che rinnova e rafforza il legame tra le Zebre e la Città che dal 2012 ospita e sostiene il XV del Nord Ovest nei due tornei internazionali BKT United Rugby Championship ed EPCR Challenge Cup contro le principali squadra d’Europa, Regno Unito e Sudafrica.

La divisa, oltre ai tradizionali colori gialloblù della città ducale, raffigura i loghi di Comune di Parma, Regione Emilia-Romagna, Parma City of Gastronomy e Teatro Regio, partner istituzionali in numerose iniziative e attività in Italia e all’estero.

Hanno partecipato, in rappresentanza del board di dirigenti di Zebre Parma, il Presidente Domenico Bordieri, il Vice-Presidente Benedetto Blasi e l’Amministratore Delegato Fabrizio Gaetaniello.