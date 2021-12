Lunedì 3 gennaio seduta di insediamento del Consiglio provinciale

Lunedì 3 gennaio 2022, alle ore 9,30 nella Sala “Primo Savani” di Palazzo Giordani, in Viale Martiri della Libertà 15 (Parma), è convocato il Consiglio Provinciale per la seduta di insediamento.

La seduta si terrà in sessione ordinaria.

Rimane il divieto di accesso alla sede da parte dei cittadini e/o della stampa.



L’adunanza sarà visibile in diretta streaming sul canale istituzionale youtube della Provincia di Parma, al link https://www.youtube.com/channel/UCryi2ddrmGQjyneG57hRf0g e il relativo file registrato sarà reso disponibile sul medesimo canale per ogni eventuale consultazione.



All’ordine del giorno della seduta i seguenti argomenti:

1. Esame delle condizioni di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità delle cariche del Presidente e dei Consiglieri Provinciali eletti nelle consultazioni elettorali del 18 dicembre 2021. Convalida degli eletti.

2. Giuramento del Presidente della Provincia di Parma, eletto nelle consultazioni elettorali del 18 dicembre 2021