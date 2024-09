Michele De Pascale in visita a Fidenza

“Qui a Fidenza ho trovato sogni molto ambiziosi ma anche la concretezza indispensabile per poterli realizzare”. Così Michele De Pascale, candidato alla presidenza della Regione Emilia Romagna, ha sintetizzato il senso di una mattinata interamente dedicata alla scoperta della nostra città e delle sue eccellenze.

Ad accompagnarlo nel mini tour fidentino il sindaco Davide Malvisi, il presidente della Provincia Andrea Massari, l’assessore regionale Barbara Lori e il consigliere regionale Matteo Daffadà, gli assessori comunali Franco Amigoni e Vincenzo Bernazzoli, i consiglieri borghigiani Alessandro Stefanini e Alessia Frangipane. Prima tappa la sede della Fondazione Bambini e autismo, dove la direttrice Paola Mattioli ha avuto modo di fare il punto ed illustrare gli sviluppi futuri del progetto Albatros, che punta alla creazione di un luogo di lavoro per ragazzi autistici. A seguire, la numerosa delegazione si è diretta allo stabilimento Bormioli Luigi. Fidenza è da oltre un secolo e mezzo una delle città delle città del vetro europee.

Nel corso della visita sono stati illustrati nel dettaglio i processi produttivi che contraddistinguono un’azienda che è un fiore all’occhiello del nostro territorio. Al termine sono state incontrate le rappresentanze sindacali di base, con le quali è stato fatto un punto sulle condizioni occupazionali e le prospettive di sviluppo industriale che caratterizzano il nuovo corso della Bormioli Luigi. Terza e ultima visita alle aree delle bonifiche delle ex aziende Carbochimica e Cip, uno dei due Siti di Interesse Nazionale dell’Emilia-Romagna. Due cantieri di bonifica nei quali, ad oggi, sono state smaltite 192.846 tonnellate di rifiuti, con scavi fino a 12 metri di profondità per la rimozione degli inquinanti e l’installazione di una barriera idraulica da 13 pozzi (ad una profondità di 26 metri) per la protezione delle falde e per bloccare l’espansione della contaminazione. Interventi complessi ed economicamente impegnativi ai quali hanno compartecipato Stato, Regione Emilia Romagna e, con fondi propri, il Comune di Fidenza.

“E’ stata una giornata importante qui a Fidenza – ha spiegato De Pascale -, dove credo che abbiamo toccato un po’ tutti gli ambiti di rilevanza per la vita delle persone e delle istituzioni, a partire dal Comune fino ad arrivare alla Regione. Raramente mi capitato di vedere una concentrazione così alta di investimenti innovativi che toccano tanti ambiti della vita di cittadini e imprese. La nostra idea è ovviamente che la Regione Emilia Romagna continui a essere a fianco di realtà come il Comune di Fidenza e le centinaia di comuni piccoli e grandi che fanno grande il nostro territorio”.

“Voglio ringraziare Michele De Pascale – ha aggiunto il sindaco Davide Malvisi – per aver voluto venire a trovarci a Fidenza! Ne è nato un incontro nel corso del quale abbiamo avuto modo di presentare le progettualità che come amministrazione stiamo portando avanti; investimenti importanti, molti dei quali provengono dai fondi Pnrr e che sono destinati ad incidere positivamente sulla vita quotidiana dei cittadini. L’auspicio è che con De Pascale alla guida della Regione si possa ulteriormente rafforzare questo eccellente livello di collaborazione che da tempo esiste con la nostra città e in generale con tutti i territori”.