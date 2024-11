Mobilità, nel parmense in arrivo oltre 13 milioni di euro per cofinanziare nove opere

Strade, ponti, rotatorie, riqualificazione dell’aeroporto di Rimini. La Regione ha approvato i 31 progetti di mobilità e viabilità che saranno cofinanziati con circa 81 milioni di euro, sui 137 disponibili, dei Fondi di sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027.

È questo l’esito del bando rivolto alla Città metropolitana di Bologna e agli otto enti provinciali che hanno risposto alla manifestazione di interesse aperta dalla Regione a inizio ottobre, raccogliendo e selezionando i fabbisogni dei Comuni e degli altri soggetti attuatori.

Progetti approvati da un apposito nucleo di valutazione regionale attraverso criteri quali il grado di cantierabilità dell’opera, la strategicità nell’ambito territoriale e l’entità del cofinanziamento.

In provincia di Parma arriveranno 13.377.000 euro che serviranno per cofinanziare nove opere (dal costo complessivo di 23.594.513 euro).

Al Comune di Terenzo arriverà un contributo di 200.000 euro per un intervento sul ponte del torrente Baganza in località Secchione.

Al Comune di Montechiarugolo arriverà un contributo di 400.000 euro per la realizzazione, sulla sp 16 “degli Argini” di nuova rotatoria in località Basilicanova.

Al Comune di Parma è assegnato un contributo di 5.594.513,57 euro per il prolungamento di via Franklin tra la sp Parma – Mezzani e la sp 62R della Cisa.

Il Comune di Fidenza riceverà 9.000.000 di euro per la realizzazione del nuovo collegamento Fidenza Salsomaggiore PC.

Quattro contributi andranno alla Provincia di Parma per la realizzazione di altrettante opere sulla sp 11 di Busseto per la realizzazione di due rotatorie e nuovo accesso interportuale Cepim (1.650.000), sulla sp 75 di Monchio Corniglio per la realizzazione di opere di difesa in località Groppo Sovrano (700.000), per il nuovo tratto di collegamento tra la sp 15 e la ss 62 (3.500.000) e 2.200.000 per la riqualificazione da innesto Bretella su sp 15 alla rotonda Filagni.

Infine, al Comune di Bedonia, andrà un contributo di 350.000 euro per la realizzazione di una nuova rotatoria in corrispondenza di via Cecchi sulla strada provinciale 359R di Salsomaggiore e di Bardi.