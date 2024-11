Mobilità sostenibile: approvato il progetto esecutivo per l’estensione delle Zone 30

La Giunta Comunale di Parma ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di nuove Zone 30 in città, al fine di promuovere la mobilità sostenibile, migliorare la sicurezza stradale e valorizzare la vivibilità urbana. L’importo complessivo dell’opera è pari a 180.000 euro, interamente finanziato nell’ambito del capitolo “Interventi di mobilità sostenibile” del Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026. I lavori prenderanno il via nella primavera del 2025.

Le aree interessate dall’intervento, previste dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), comprendono principalmente i quartieri Montanara, San Leonardo, Cittadella e Molinetto. In particolar modo le zone che si sviluppano intorno a via Europa, via Pasubio, via Isola, via Montebello e via Montanara. Queste aree saranno oggetto di interventi mirati per ridurre la velocità dei veicoli, favorendo l’uso di biciclette, il transito pedonale e, in generale, una maggiore fruibilità degli spazi pubblici.

“La creazione delle nuove Zone 30 rappresenta un altro passo verso una città più vivibile e sicura, in linea con gli obiettivi del nostro Piano Urbano della Mobilità Sostenibile” – ha dichiarato l’Assessore alla Sostenibilità Ambientale e alla Mobilità, Gianluca Borghi. “Questi interventi permetteranno di migliorare la sicurezza stradale e incentivare forme di mobilità dolce, per rispondere alle esigenze dei cittadini e valorizzare i nostri quartieri.”

Il progetto, affidato a C.S.T. Engineering s.r.l., sarà avviato a seguito delle procedure di gara, con un costo stimato per la manutenzione annuale di circa 4.000 euro a partire dal 2026. La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile per consentire l’avvio delle procedure di gara e la realizzazione degli interventi.