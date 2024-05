Movimento 5 Stelle: “A Fidenza appoggiamo Davide Malvisi”

“Il Movimento 5 Stelle sarà presente alle elezioni comunali di Fidenza e appoggerà la candidatura di Davide Malvisi”.

Ad affermarlo è Cesare Scalmani, referente del Movimento sul territorio e candidato nella lista Officina Fidenza Futura (OFF). “In questi mesi abbiamo attivato tavoli politici interni al Movimento, sicuri che le prossime amministrative saranno un appuntamento fondamentale per Fidenza. La città si troverà di fronte a sfide molto importanti: la sostenibilità e la transizione ambientale, uno sviluppo economico ancorato al rispetto del territorio e all’equità sociale, la sanità di prossimità e i servizi educativi a misura di ogni cittadino. Il prossimo sindaco e la sua nuova Giunta dovranno saper progettare una Fidenza in grado di rispondere con efficacia ad ognuna di queste esigenze fondamentali.

Riteniamo che Davide Malvisi abbia l’esperienza e le qualità giuste per guidare Fidenza nei prossimi 5 anni, pertanto il Movimento 5 Stelle sarà in campo al fianco della coalizione che lo sostiene.

Saremo presenti all’interno della lista civica OFF, con la quale abbiamo trovato una forte condivisione di principi e valori. In questi anni riteniamo che la città sia cresciuta in termini di qualità dei servizi, ma si può fare di più: ad esempio il Movimento si batte, anche a livello locale, affinché si affermino buone prassi contro il dilagare del lavoro povero e la competizione al ribasso tra le imprese negli appalti pubblici; inoltre, vogliamo dare nuova linfa al lavoro già iniziato per rafforzare gli istituti di democrazia partecipativa, portando avanti le nostre istanze di trasparenza e di legalità.

Su questi temi, come su altri già richiamati nel programma di coalizione, noi ci siamo e ci saremo, perché il nostro apporto di idee e progettualità sarà rilevante anche dopo l’appuntamento elettorale che ci attende.”