Music&Food Experience, IV edizione a Sissa Trecasali: tre concerti abbinati ai prodotti tipici

Torna, con la quarta edizione, “Music&Food Experience”, rassegna concertistica ad ingresso gratuito promossa dal Comune di Sissa Trecasali che abbina musica e degustazioni di prodotti tipici locali.

Il debutto è giovedì 27 giugno alle 21 nella Rocca dei Terzi di Sissa con “Offside”, progetto nato lo scorso anno dall’unione di diverse esperienze individuali all’interno di vari generi musicali. Sarà proposta una rivisitazione in chiave acustica di brani in sfera rock, pop, blues e disco con Ale Baroni (vocalist), Alessandro Marchesino (basso e chitarra) e Lorenzo “Lollo” Dazzi (chitarre).

Il secondo appuntamento sarà giovedì 4 luglio alle 21, sempre in Rocca, con “Essential Trio”, progetto che unisce le canzoni rock e blues delle cantanti che più hanno rappresentato un cambiamento dagli anni ’60 ai ‘90: da Aretha Franklin ad Etta James; da Wanda Jackson a Tina Turner sino a Skin con Sabrina Poli (vocalist), Emiliano Bozzi (basso) e Nicola Denti (chitarra).

Ultimo concerto giovedì 11 luglio alle 21 in piazza Pertini a Trecasali con “ManìnBlù”, musica d’autore mediopadana con un set rinnovato e un sound di maggiore impatto a seguito delle ultime uscite con i singoli “Metaverso” e “La ballata della viltà”. Sul palco Alberto Padovani (voce, chitarre); Emilio Vicari (chitarre, voce); Enrico Fava (piano e tastiere); Michele Manfredi (basso elettrico) e Ivan Zaccarini (batteria e percussioni).

Per partecipare al “Music&Food Experience” è consigliata la prenotazione al numero 347 9843028 oppure alla mail turismo@comune.sissatrecasali.pr.it.

Durante le tre serate saranno possibili degustazioni (a pagamento) di prodotti tipici locali.

La rassegna è organizzata dal Comune di Sissa Trecasali in collaborazione con Everelina; Consorteria della Spalla Cruda di Palasone Sissa; Visit Emilia e Castelli del Ducato.

Nella stagione concertistica estiva di Sissa Trecasali rientrano anche altri due appuntamenti, nell’ambito della rassegna “Musica in Castello”, in programma mercoledì 3 luglio alle 21.30 in piazza Fontana a Trecasali (in sala civica a Trecasali in caso di maltempo) con “The black sorrows” – Aussie Blues Rock con la band del cantante, chitarrista e sassofonista Joe Camilleri e domenica 7 luglio alle 21.30 in piazza Roma a Sissa con Istentales, “O Sardigna: la voce dell’isola” in collaborazione con il circolo culturale “Grazia Deledda” di Parma (in caso di maltempo nella sala civica di Trecasali).