Noceto, Fecci e Maini: “Nessuna Zls, a sancirlo nero su bianco la delibera di giunta del 30 maggio di assunzione del Pug”

Il sindaco Fabio Fecci e l’assessore all’Urbanistica e all’Ambiente Giovanna Maini rispondono al candidato sindaco Zuccheri e all’assessore regionale Corsini, circa la questione della Zls, zona logistica semplificata (leggi qui): “Abbiamo sempre agito nella massima trasparenza e nel rispetto dei cittadini”.

“Nei tempi stabiliti negli obiettivi di mandato, a conclusione del percorso di partecipazione con la cittadinanza, è stato assunto dalla Giunta il 30 maggio scorso il Piano urbanistico generale, lo strumento di pianificazione del territorio nocetano fino al 2050 – spiega il sindaco Fabio Fecci con l’assessore all’Urbanistica e Ambiente Giovanna Maini -.

“Abbiamo sempre agito con trasparenza e confermiamo tutto quanto sostenuto: come da direttive regionali nessuna nuova area di espansione residenziale è prevista e quel consentito tre per cento del costruito è stato destinato ad aree per lo sviluppo e l’occupazione a sostegno del nostro territorio, incompatibile con la creazione delle zone logistiche semplificate. Questa la realtà dei fatti, comunicata anche al ministero competente, a Regione e Provincia, dove oltre a informare dell’avvenuta assunzione del Png, abbiamo ribadito la volontà di non creare Zls”.

“Nella nota, acquisibile da chiunque ne abbia interesse, comunichiamo di avere appreso con stupore solo dalla stampa locale che la Regione Emilia Romagna ha approvato con propria delibera 922 del 27 maggio scorso la definizione delle aree insistenti nella Regione Emilia Romagna, appartenenti alla Zls di Porti e Retroporti di La Spezia e Genova, con previsione di due ambiti del Comune di Noceto”.

“Nella nota facciamo presente che tale inserimento non è mai stato avallato dall’amministrazione comunale di Noceto, il Comune si era limitato esclusivamente a comunicare la disponibilità a valutare la possibilità di classificare superfici come aree destinate a Zone logistiche semplificate – nelle more dell’assunzione del Pug – nella sola ottica di avere informazioni per accertare l’eventuale sussistenza di vantaggi per i nocetani, considerato anche il coinvolgimento del Comuni circostanti”.

“Dopodiché – proseguono – attendevamo una formale comunicazione da parte della Provincia per avviare la discussione con la Giunta Comunale, comunicazione mai pervenuta. Valutare la possibilità non significava dare il proprio assenso”.

“Alla luce di quanto sopra è chiaro che vi sia stato un evidente fraintendimento sulla volontà del Comune, che ha portato la Regione Emilia Romagna ad inserire Noceto in uno degli atti propedeutici alla futura istituzione della Zls. Abbiamo quindi comunicato l’evidenza del fatto che il nostro Comune debba essere escluso da ogni procedimento che realizzi una Zls all’interno del suo territorio”.

“Rassicuriamo i cittadini di Noceto – concludono Fecci e Maini – che nessuna zona logistica semplificata verrà mai attuata a Noceto, mai daremo l’assenso a qualcosa che abbia potenziale impatto ambientale negativo Inoltre in una delle zone verrà realizzato un impianto fotovoltaico per la produzione di energia pulita, come risulta dalla richiesta del 9 maggio scorso avanzata da un privato con il quale già abbiamo avviato i necessari accordi: i previsti vantaggi a favore del Comune verranno destinati ad abbattere i costi di gestione della piscina coperta”.