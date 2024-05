Noceto, ruba soldi a casa di conoscenti poi pentita li restituisce: 67enne denunciata

Nei giorni scorsi i Carabinieri di Noceto hanno denunciato per furto in abitazione una donna 67enne residente in provincia che, approfittando del rapporto di familiarità con una coppia di anziani, mentre era nella loro abitazione per dare una mano nel riassetto, si impossessava di denaro contante per alcune migliaia di euro.

Tutto è iniziato quando, dovendo pagare alcune bollette, il padrone di casa 90enne, solito custodire del denaro contante all’interno di un cassetto, si accorgeva suo malgrado che dei soldi non c’era più traccia. Preso dallo sconforto e dal panico, dopo aver chiesto a moglie e figlia se sapessero dove erano finiti i contanti, si è rivolto ai Carabinieri.

I militari si recavano immediatamente presso l’abitazione per effettuare il sopralluogo e sin da subito i loro sospetti, sulla base delle dichiarazioni della famiglia derubata, pur senza immediate prove tangibili, si indirizzavano verso una conoscente, che era solita frequentare la casa e, in alcune occasioni, si era offerta di aiutarli nel riordinare e fare piccoli lavori di pulizia.

LEGGI ANCHE: https://www.parmadaily.it/limmagine-di-cibus-a-tutta-braga-e-indecente-di-andrea-marsiletti/

Inoltre gli anziani riferivano di avere un rapporto di amicizia e fiducia nei suoi confronti, in virtù del quale era capitato anche che la lasciassero sola in casa a sbrigare qualche faccenda domestica, mentre loro si assentavano.

La conferma ai sospetti, si aveva il giorno successivo, quando la donna, forse messa sotto pressione per aver assistito all’intervento dei militari e aver saputo che il vicino aveva presentata denuncia o magari presa da rimorso di coscienza e pentimento, si presentava al vicino e gli restituiva tutto il denaro rubato, chiedendogli umilmente scusa.

A seguito dell’ammissione di colpa, che confermava i sospetti iniziali, la donna è stata pertanto denunciata all’Autorità giudiziaria di Parma per furto in abitazione.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma