Nouvenne: “Tanta gente nelle strade nel weekend. Queste sono le nostre strade sicure”

‘Parma ha vissuto un weekend di grande frequentazione, festa e socialità. Un risultato, forse il più importante, a cui un’organizzazione amministrativa può tendere e frutto non certo della casualità o della coincidenza, ma di una programmazione attenta da parte del Comune’.

Il capogruppo di Prospettiva in Consiglio comunale Antonio Nouvenne, nel sottolineare una città che nel fine settimana ha il fatto il pieno di gente animandosi in diversi quartieri, evidenzia come ‘pianificando eventi diversi che hanno soddisfatto tutti i gusti e le diverse esigenze si è giocato una carta vincente, che ha riscosso il favore dei parmigiani e dei turisti che si trovavano in città’.

Nouvenne poi allarga la riflessione sul piano della sicurezza: ‘Riappropriarsi della città significa creare quel controllo sociale che nessuna forza dell’ordine, pur attenta e professionale come la nostra, può garantire. Ho sentito nell’ultimo Consiglio comunale tantissimi interventi sulla sicurezza, che hanno monopolizzato la seduta, e tutti sono andati nella direzione di una maggiore dotazione di risorse legate alle forze dell’ordine. Aspetto lodevole e necessario ma che non potrà mai essere risolutivo: non si potrà, banalizzando, avere mai un carabiniere per ogni via, è impossibile. Ricomporre il tessuto di relazioni, attraverso iniziative sociali e culturali che nascono dal Comune e su iniziativa spontanea dei cittadini, permette di creare momenti di inclusività garantendo spazi più protetti e sicuri’.