Nuova caserma dei Carabinieri a Fidenza: la consegna entro il 2026

La realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri a Fidenza è definitivamente entrata in una nuova fase: progetto definitivo a giugno, esecutivo a fine anno e lavori al via la primavera del 2025.

È stato fatto il punto ieri, in municipio, dal sindaco di Fidenza Andrea Massari, con Davide Malvisi, vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, il prefetto di Parma Antonio Garufi, il comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, il generale di brigata Massimo Zuccher, il comandante dei Carabinieri di Parma, il colonnello Andrea Pagliaro e il vicedirettore regionale dell’Agenzia del Demanio, Roberto Capuano.

L’investimento per realizzare la nuova Caserma ammonta a 5,5 milioni di euro e sarà finanziato dall’Arma dei Carabinieri, attraverso il ricorso agli stanziamenti del ministero dell’Interno. Ma dietro questo importante risultato c’è un iter complesso, che ha avuto inizio nel luglio del 2017, con l’acquisizione da parte del Comune di Fidenza dell’ex area Esso di via Gramizzi, uno scheletro parzialmente edificato rimasto incompiuto da anni a causa del fallimento della società che aveva acquistato l’area.

L’anno successivo venne firmato il protocollo d’Intesa finalizzato all’acquisizione in favore dello Stato del diritto di superficie per 99 anni sull’immobile e i terreni di proprietà comunale con assunzione da parte delle amministrazioni statali dell’impegno a realizzarvi la nuova caserma in grado di dare una risposta logistica adeguata alle esigenze dell’Arma.

Infine con la sottoscrizione della convenzione tra il ministero dell’Interno, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e l’Agenzia del Demanio, avvenuta a Roma il 14 novembre 2022, la realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri della Compagnia di Fidenza è entrata nella fase operativa.

“Oggi abbiamo cercato di raccontare la complessità con la quale tutte queste istituzioni stanno portando avanti la realizzazione di una nuova grande caserma per la Compagnia Carabinieri di Fidenza che dia risposta alle esigenze di spazi e di logistica dell’Arma – ha spiegato il sindaco Andrea Massari –. Anche questo vuol dire fare sicurezza, anche questo vuol dire presenza sul territorio. L’agenzia per il Demanio ci ha dato i termini per la definizione della progettazione e quindi quelli per l’avvio dei lavori, occorre pazientare ancora qualche anno, ma è un’opera complessa che i cittadini sentono necessaria e sulla quale non bisogna mollare il punto”.

L’ingegnere Mario Vitiello dell’Agenzia regionale del Demanio, responsabile del progetto, ha aggiornato sulle ultime novità: “Dopo la verifica della struttura, che ha dato risultati positivi rispetto alle nuove funzioni che l’edificio andrà ad assumere, consideriamo di presentare la progettazione definitiva a giugno. La tappa successiva sarà quella di avere il progetto esecutivo a fine anno, questo ci consentirà di far partire i lavori nella primavera 2025 per poi concluderli nel corso dell’anno successivo”.

“Prendo atto – ha aggiunto il prefetto di Parma Antonio Garufi – che un iter complesso, che coinvolge soggetti istituzionali diversi, sta raggiungendo il traguardo della realizzazione. Non sempre per il cittadino è facile comprendere le ragioni di tempistiche che inevitabilmente cozzano con il giusto desiderio di veder realizzare le opere seduta stante. Ma l’importante è centrare l’obiettivo e in questo caso lo facciamo portando a termine un prezioso esempio di rigenerazione urbana”.

Positivo anche il commento del comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, il Generale di Brigata Massimo Zuccher: “Accogliamo con grande soddisfazione istituzionale e personale l’esito della conferenza di oggi, che è un punto di partenza importante per la realizzazione della nuova sede della Compagnia Carabinieri di Fidenza. Una sede necessaria in un territorio vivace, che merita un presidio importante dell’Arma”.

Il vicesindaco Davide Malvisi ha seguito da vicino, in virtù della delega ai Lavori Pubblici, l’iter amministrativo. “Una bella giornata quella di oggi, con la quale possiamo dire che usciamo definitivamente dalla fase istruttoria di questo progetto per entrare in quella più concretamente realizzativa con un obiettivo finale fissato con certezza: il 2026. Si tratta dunque del completamento di un progetto importante che vede, oltre alla rigenerazione di un’area centralissima della nostra città, la realizzazione di un edificio importantissimo, destinato a dare sempre maggiore operatività alla Compagnia Carabinieri di Fidenza”.

Si realizza così l’obiettivo che era stato alla base dell’ipotesi di utilizzare l’area Ex Esso per costruire una nuova caserma: dotare il territorio di una struttura ampia e moderna e sanare contemporaneamente una ferita architettonica nel cuore di Fidenza.

L’ultima parola spetta dunque all’Agenzia del Demanio che attraverso il suo vicedirettore regionale, Roberto Capuano, cristallizza il senso della giornata: “Quest’incontro è servito a fare il punto sull’andamento dei lavori e come Agenzia abbiamo confermato l’impegno a consegnare ai Carabinieri e ai fidentini, entro il 2026, l’immobile. Lo stato di avanzamento dei lavori rispetta sostanzialmente il cronoprogramma, motivo per cui ci aspettiamo di realizzare nei tempi un edificio di nuova generazione, capace di offrire tutte le soluzioni logistiche richieste e caratterizzato da una eccellente performance energetica”.