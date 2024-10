Allagamenti, Ottolini (Alleanza Verdi e Sinistra): “Basta cemento”

Anche a Parma, seppure meno che altrove in Emilia-Romagna, abbiamo registrato allagamenti ed esondazioni, a seguito di precipitazioni che continuano a superare ogni record, delineando una nuova, preoccupante normalità climatica.

Come consigliere comunale di Europa Verde e candidato alle elezioni regionali di novembre con la lista Alleanza Verdi e Sinistra, esprimo innanzitutto vicinanza alle famiglie ed alle imprese colpite.

Ma se oggi è il momento della solidarietà, da domani il dovere della politica è non dimenticare lo scenario di questi giorni e non relegarlo nell’angolino dei fatti eccezionali ed irripetibili: la climatologia indica chiaramente come precipitazioni di questa intensità saranno sempre più probabili in futuro. I fatti dovrebbero aiutarci anche a sgombrare il campo da disinformazione e strumentalizzazione. È necessario un salto di qualità del confronto politico, che nelle ultime settimane ha dato spazio ad argomenti inconsistenti come la questione degli alberi e delle caditoie (tombini).

A Parma sono esondati corsi d’acqua completamente privi di vegetazione, come il canale Burla, ampiamente cementificato e dotato di una cassa d’espansione, purtroppo insufficiente a compensare le impermeabilizzazioni degli ultimi decenni nelle aree a monte: SPIP, Ikea e Parma Retail.

La pianificazione territoriale ha il dovere di assumere impegni precisi di adattamento ai cambiamenti climatici ed orientare le risorse in modo prioritario verso la difesa del suolo. Dobbiamo chiederci se ha senso continuare a programmare l’allargamento di nuove strade, la costruzione di tangenziali e complanari, quando invece si impone sempre di più la necessità di allargare e raddoppiare i canali del reticolo idrografico secondario, che risulta oggi del tutto insufficiente a garantire la sicurezza idraulica.

Va inoltre contrastata la forte pressione dei partiti di centro-destra, che non perdono occasione per attaccare le misure orientate a limitare l’espansione delle superfici impermeabili e a difendere i corsi d’acqua da un’eccessiva artificializzazione.

Enrico Ottolini, candidato per il consiglio regionale Alleanza Verdi e Sinistra