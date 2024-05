“Parma 360”, Palazzo del Governatore: il convegno “L’opera d’arte nell’epoca dell’Intelligenza Artificiale”

In occasione della mostra “L’opera d’arte nell’epoca dell’Intelligenza Artificiale” in corso a Parma presso Palazzo Pigorini e Torrione Visconteo fino al 19 Maggio 2024, nell’ambito dell’ottava edizione di PARMA 360 Festival della creatività contemporanea, l’Auditorium del Palazzo del Governatore ospita un Convegno sul tema Arte e Intelligenza Artificiale, ideato da Chiara Canali, Rebecca Pedrazzi e Davide Sarchioni.

Il Convegno si terrà in presenza, a ingresso libero, a Parma il 17 e 18 Maggio ed ospiterà artisti, curatori e professionisti per approfondire il dialogo e la riflessione intorno alle complesse connessioni tra arte, creatività e Intelligenza Artificiale, cercando di analizzare dinamiche e implicazioni presenti e future dell’utilizzo delle AI sia in ambito creativo che nei settori più propriamente imprenditoriali, in riferimento anche ai temi dell’etica, della proprietà intellettuale e del diritto d’autore.

Le conferenze costituiranno una piattaforma di confronto per addetti ai lavori, studiosi, accademici, ricercatori, ma anche studenti, artisti e professionisti per mettere in evidenza opportunità e sfide legate all’utilizzo di queste nuove strumentazioni tecnologiche con un panel dedicato anche alle Realtà Virtuali e ai Metaversi.

Il convegno si apre il 17 Maggio, alle ore 10.00 con i curatori Chiara Canali, Rebecca Pedrazzi e Davide Sarchioniche racconteranno la mostra e gli artisti de “L’opera d’arte nell’epoca dell’Intelligenza Artificiale”. Questo intervento sarà realizzato in diretta streaming con l’Accademia di Belle Arti di Lecce dove, negli stressi giorni, si svolgerà l’International Forum Art & Innovation «ART & AI» ideato da Derrick de Kerckhove, antropologo delle comunicazioni, Politecnico di Milano, Osservatorio TuttiMedia, Cosimo Accoto, Filosofo tech, research affiliate e fellow (MIT Boston), adjunct professor (UNIMORE) e Tiziano Margiotta, Professor ABA Lecce, Visiting Professor Shenyang University China. Il Forum è promosso e organizzato da ABA Accademia di Belle Arti di Lecce.

La mattinata proseguirà con la diretta streaming dall’International Forum Art & Innovation «ART & AI».

Nel pomeriggio del 17 Maggio, dalle ore 15.30 sono previsti i seguenti Panel:

– Identità ed Espressione Artistica nel Metaverso con la partecipazione di Cosimo Accoto, Filosofo tech, research affiliate e fellow (MIT Boston), adjunct professor UNIMORE (online); Dario Buratti, Metaverse Architect – Generative Designer; Stefano Lazzari, Co-founder di Digitalguys.it, digital media advisor; Giorgio Triani, Sociologo ideatore di MetaMaster UniPr.

– Creatività e Intelligenza Artificiale nell’Arte: le opportunità con la partecipazione di Tiziano Margiotta, Professor ABA Lecce, Visiting Professor Shenyang University China (online); Giorgia Ligasacchi, consulente d’arte e curatrice di Pavesio e Associati with Negri-Clementi; Valeria Tommasi, avvocato esperto di proprietà intellettuale e diritto dell’arte di Pavesio e Associati with Negri-Clementi; Giuseppe Ragazzini, artista visivo.

Dalle 18.00 alle 19.00 è prevista una Lectio Magistralis di Derrick de Kerckhove, antropologo delle comunicazioni, Politecnico di Milano, Osservatorio TuttiMedia, in diretta streaming e online.

Seguirà il Panel

– Intelligenza Artificiale e imprenditoria con Monica Zatti, Marketing Manager Gruppo Zatti; Alessandro Ligabue, Presidente CNA Industria e socio TD-Art; Alessandro Tiezzi, Founder Var Digital Art by Var Group; Giuseppe Maifredi, Chief Data Officer di BPER Banca.

Sabato 18 Maggio, dalle 10.00 sono in programma i Panel:

– Progetti artistici e Intelligenza Artificiale, con la partecipazione di Pier Luigi Capucci, Direttore Noema, Direttore LABA Rimini; Maria Chiara Liguori, VisitLab CINECA; Roberto Beragnoli, artista.

A seguire:

– Etica, società e Intelligenza Artificiale con Enrico Carosio, pedagogista e formatore CASCO Learning, docente universitario; Francesca A. Lisi, Professora Associata in Informatica presso Università di Bari Aldo Moro e Direttivo AIxIA.

Infine dalle 12.00 alle 13.00 verrà realizzata in diretta dall’Auditorium del Palazzo del Governatore di Parma una Performance AI Text-to-image e visual poetry con l’artista Andrea Meregalli, e il poeta Dome Bulfaro e Sebastiano Ratti, musicista e sound designer.

Nel pomeriggio di sabato 18 Maggio dalle ore 15.00 partiranno le presentazioni dei libri, assieme agli autori, “La rivoluzione algoritmica delle immagini” di Francesco D’Isa edito da Luca Sossella Editore e a seguire alle 16.00 “L’opera d’arte nell’epoca dell’Intelligenza Artificiale”, di Chiara Canali e Rebecca Pedrazzi, edito da Jaca Book.

Dalle 17.00 ci si sposterà a Palazzo Pigorini per la visita guidata alla mostra “L’opera d’arte nell’epoca dell’Intelligenza Artificiale” con le curatrici Chiara Canali e Rebecca Pedrazzi (per partecipare alla visita è necessario acquistare su Vivaticket il biglietto di 10 euro che dà accesso a tutte le mostre del Festival).

La partecipazione al convegno è gratuita e non è necessaria la prenotazione.