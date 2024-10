Tuttofood Milano diventa capitale mondiale del food. Celie (Fiere di Parma): “Debutta un nuovo format internazionale”

Si è tenuta ieri sera a Parigi, in chiusura della seconda giornata di SIAL, la presentazione ufficiale del nuovo TUTTOFOOD 2025 targato Fiere di Parma, in programma a Milano dal 5 all’8 maggio. L’evento, dedicato all’ecosistema agro-alimentare globale, si propone come punto di riferimento nel mondo per la filiera del food and beverage, promuovendone l’innovazione.

Dalla suggestiva terrazza dell’Automobile Club di Parigi, con vista su Place de La Concorde e a due passi dalla piramide del Louvre, l’Amministratore Delegato di Fiere di Parma Antonio Cellie ha dichiarato: “Sono certo che, anche grazie alla partnership con KoelnMesse, TUTTOFOOD già dal 2025 si affermerà come appuntamento chiave del calendario internazionale delle fiere del food. Da oggi, diventa ufficiale la nuova programmazione di TUTTOFOOD Milano: dopo l’edizione di maggio 2025, che segnerà il debutto del nuovo format internazionale, TUTTOFOOD si sposterà negli anni pari, e dunque a maggio 2026 (11-14) e maggio 2028, così da alternarsi con l’Anuga di Colonia, la più grande fiera europea B2B dedicata al mondo del food e, sul piano nazionale, con CIBUS Parma, oggi più che mai casa del Made in Italy agroalimentare e dei suoi territori”.

Nel corso della serata, Cellie ha inoltre aggiunto: “TUTTOFOOD sarà la piattaforma privilegiata di promozione dei nuovi modelli di produzione e consumo responsabili. In fiera sarà possibile scoprire e toccare con mano le nuove tendenze, i processi produttivi più avanzati ed i prodotti più contemporanei alla domanda dei prossimi anni. Il nostro obiettivo” – ha continuato – “è supportare e promuovere il cibo di qualità e renderlo disponibile, tramite retailers e distributori, ai consumatori di tutto il mondo.”.

Alla serata è intervenuto anche Thomas Rosolia, Amministratore Delegato di Koelnmesse Italia e Presidente di Koeln Parma Exhibitions, che ha affermato:” Sono davvero entusiasta del progetto TUTTOFOOD 2025, che è riuscito ad intercettare le reali esigenze delle imprese, mettendo loro a disposizione una piattaforma unica di business e networking. Ne è la dimostrazione l’adesione di numerose aziende e collettive internazionali provenienti da 30 Paesi del mondo, particolarmente interessate anche alla ‘TUTTOFOOD Week’, anch’essa un unicum nel panorama fieristico internazionale.”.

Gli oltre 150mila mq di spazio espositivo Rho Fiera si amplieranno andando ad abbracciare l’intera area metropolitana di Milano grazie alla concomitante TUTTOFOOD Week, che già dalla settimana precedente (3-8 maggio), in collaborazione con Mondadori, promuoverà una rassegna itinerante tra luoghi iconici della città, tra food show, tavole rotonde, eventi serali, degustazioni guidate, percorsi di mostra e rassegne cinematografiche, con una previsione di afflusso superiore ai 500mila accessi. Con questa magnifica estensione, TUTTOFOOD riunirà i grandi player globali e le start-up più interessanti della scena food mondiale, parte di un catalogo espositori che ospiterà oltre 3.000 brand. Una fucina di idee innovative che, tra le altre cose, presenterà modelli di economia circolare, applicazioni pratiche di gestione degli scarti di produzione e riduzione degli sprechi alimentari.

L’happening, dal titolo “The Italian Aperitivo!”, cui ha preso parte anche l’Ambasciatrice italiana in Francia, Dott.ssa Emanuela D’Alessandro, ha visto protagonisti i formaggi italiani a indicazione geografica, presentati grazie a un’attività di tasting e scoperta costruita in collaborazione con AFIDOP (Associazione formaggi italiani DOP e IGP). L’evento è stato organizzato in partnership con KoelnMesse e AFIDOP.