Parma al convegno di Milano dal titolo: “Beni immobili confiscati: dall’illegalità alla comunità”

Parma protagonista al convegno organizzato dall’Osservatorio Permanente Pubblica Amministrazione Locale a Milano sui “Beni immobili confiscati: dall’illegalità alla comunità”.

Il convengo è in programma giovedì 28 novembre, a partire dalle 15, al Politecnico di Milano – Aula Magna Edificio I – Rettorato – Piazza Leonardo da Vinci 32 a Milano.

Vede il coinvolgimento del Politecnico di Milano di Rec – Real Estate Center, in collaborazione con ANBSC Agenzia Nazionale per l’amministrazione dei beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata, con il patrocinio di Anci, Confindustria Assoimmobilare, Rics, con il coordinamento scientifico di Marzia Morena, Anna Gornati, Antonio Invernale, Tommaso Truppi, Oliviero Tronconi.

Parma porterà il proprio contributo in merito alla Gestione degli immobili confiscati il loro recupero e la riqualificazione per usi sociali grazie all’intervento di Maria Teresa Mazzaro del Comune di Parma, Ufficio Giuridico Amministrativo di Area – Settore Patrimonio e Facility Management. In particolare si farà riferimento al fatto che il Comune di Parma, tra il 2023 e il 2024, ha acquisito gratuitamente al proprio patrimonio indisponibile, per il tramite della procedura di assegnazione di cui all’art. 48 D. Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), complessivamente quattro immobili confiscati in via definitiva alla criminalità organizzata del valore complessivo di circa 590 mila euro. Si tratta di tre appartamenti destinati all’uso abitativo, con relative autorimesse, e un ufficio con annesso magazzino. Tali immobili verranno destinati a finalità istituzionali o sociali.