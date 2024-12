Parma, Cavandoli (Lega): “Comune controlli ambulanti per tutelare commercianti onesti”

“A Parma vengono segnalati molti commercianti itineranti e ambulanti che sostano anche con automezzi nelle strade del centro storico, come via Farini, via Garibaldi, via Verdi, piazza Garibaldi e in zone a traffico limitato o in isole ambientali.

Spesso gli ambulanti per vendere la loro merce richiamano l’attenzione di passanti e residenti mediante altoparlanti o musica ad alto volume.

Il regolamento comunale vigente vieta attività commerciali itineranti in zone come il Centro Storico o in aree di grande circolazione. Alla luce delle segnalazioni avute che riguardano anche altri soggetti in bicicletta, ho presentato un’interrogazione per chiedere a Sindaco e Giunta maggiori controlli sugli ambulanti che eludono il regolamento, sostando dove non dovrebbero, danneggiando l’attività dei commercianti che rispettano tutte le regole.

Il Comune dovrà spiegare se e quanti sono gli ambulanti autorizzati ad esercitate nelle ZTL o nelle isole ambientali fuori dalle aree mercatali, o se vengono loro giustamente comminate delle sanzioni”.

Così Laura Cavandoli capogruppo della Lega in consiglio comunale a Parma.