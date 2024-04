Parma, controlli alla circolazione stradale: 3 patenti ritirate, due denunce per ubriachezza

Nei giorni scorsi, la Compagnia Carabinieri di Parma ha svolto un servizio a carattere straordinario finalizzato ad assicurare il controllo sulle strade, con particolare attenzione al contrasto all’abuso di alcool e all’ uso e spaccio di droga.

Nella circostanza le pattuglie delle stazioni carabinieri presenti in città, sono state supportate dalle autoradio della Sezione Radiomobile, munite di etilometro.

Nel corso dei numerosi posti di controllo a carattere dinamico istituiti sulle principali arterie di collegamento della città, con interessamento anche delle zone a ridosso del centro, sono state controllate oltre 90 persone e 60 veicoli, 13 le violazioni elevate per varie violazioni al codice della strada.

Due le persone denunciate per guida in stato di ebrezza, tre le patenti di guida ritirate

Un 54enne marocchino, residente a Parma sorpreso in via Emilia Est alla guida della sua autovettura con un tasso alcolemico pari a 1,79 G/L, molto al di sopra del limite massimo consentito dalla legge.

Un 56enne italiano, residente a Parma, che a seguito di un sinistro stradale, in evidente stato di alterazione psicofisica, si è rifiutato di sottoporsi al controllo con l’etilometro.

Un 47enne italiano residente a Parma, sorpreso in via Emilia Est alla guida della sua autovettura è stato sanzionato amministrativamente in quanto positivo all’etilometro con un valore di 0,78 G/L che non prevede la denuncia penale.

Due le persone denunciate per ubriachezza

Due 32enni nigeriani controllati in P.le S. Croce, barcollanti e con grosse difficoltà ad esprimersi, una volta identificati sono stati deferiti in stato di libertà all’A.G. parmigiana per ubriachezza.

Una persona denunciata per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere

Nel corso dei controlli, a ridosso del Parco Ducale, nello specifico in via Kennedy, una pattuglia della Sezione Radiomobile ha intercettato un 35enne italiano con diversi precedenti di polizia che alla vista dei militari ha tentato di dileguarsi accedendo all’interno del giardino. I militari dopo averlo raggiunto, in relazione al comportamento posto in atto hanno deciso di sottoporlo ad una perquisizione personale finalizzata alla ricerca di armi o oggetto il cui porto è illegale. All’interno dello zaino che il 35enne portava sulle spalle i militari hanno rinvenuto un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 18 cm. che è stato posto sotto sequestro.

Nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti, militari della Sezione Operativa, impiegati a supporto e con specifici compiti di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti, nell’ambito di specifica attività hanno rinvenuto in un’area cortilizia in zona via Montebello 10 grammi di cocaina, suddivisa in 8 ovuli, pronti per essere ceduti. Lo stupefacente sapientemente occultato all’interno di un incavo realizzato nel muro di cinta di uno stabile è stato posto sotto sequestro.

Sempre nell’ambito dell’attività antidroga 7 giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Parma in qualità di assuntori in quanto trovati in possesso di hashish e marjuana in piccole quantità, considerate dalla legge “per uso personale”.

Comando provinciale Carabinieri di Parma