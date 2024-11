Parma e Cavalese: 20 anni di collaborazione tra sport, cultura e formazione

Si è svolta oggi, 20 novembre, presso la Domus Consiliorum di Cavalese, la cerimonia per celebrare i 20 anni di collaborazione tra Cavalese e Parma. Un legame nato nel 2004, quando il CUS Parma ha scelto il Cermis come punto di riferimento per insegnare lo sci ai bambini di Parma, coinvolgendo negli anni migliaia di partecipanti.

L’evento ha ripercorso le tappe di questa importante sinergia, che ha contribuito ad arricchire entrambe le comunità: dalla crescita del turismo parmense in Val di Fiemme ai progetti di formazione tra l’Università di Parma e l’Istituto Rosa Bianca, fino alle iniziative di inclusione sportiva portate avanti con Sport Abili. Il legame fra le due città ha anche portato alla donazione, da parte del Comune di Cavalese, dell’albero di Natale del 2024 che, come da tradizione, verrà collocato in piazza Garibaldi.

“Questa cerimonia è il simbolo di un’amicizia costruita su valori comuni come la cultura, lo sport e l’educazione – afferma Chiara Vernizzi, Assessora alla Rigenerazione Urbana del Comune di Parma – . Il legame tra Cavalese e Parma rappresenta un esempio virtuoso di come le collaborazioni possano creare valore per le comunità, generando non solo opportunità turistiche ed economiche, ma anche un arricchimento sociale e umano. Siamo orgogliosi di celebrare insieme vent’anni di successi e guardare al futuro con lo stesso spirito di condivisione.”