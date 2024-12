Parma, ruba otto “punte di grana” e colpisce il vigilante

Entra in un supermercato in zona Santa Eurosia, arraffa dagli scaffali 8 “punte di grana” che nasconde in uno zainetto ed esce senza pagare, utilizzando porta di emergenza. L’addetto alla sicurezza lo rincorre e lo ferma, ma lui reagisce violentemente, colpendolo ripetutamente con calci e spintoni nel tentativo di fuggire. I Carabinieri intervengono e arrestano il 35enne con l’accusa di rapina impropria.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, hanno arrestato nella flagranza del reato un 35enne italiano, ritenuto il presunto responsabile del reato di rapina impropria.

L’episodio risale al pomeriggio di qualche giorno fa quando una pattuglia dei Carabinieri del “pronto intervento” è intervenuta presso un supermercato in zona “Eurosia”, in quanto un addetto alla sicurezza, nel tentativo di fermare il presunto autore di un furto era stato aggredito violentemente.

I Carabinieri, raggiunto l’obiettivo in pochi minuti, hanno dapprima preso in consegna l’uomo, e successivamente ricostruito la dinamica degli eventi. L’addetto alla sicurezza, in sintesi riferiva di aver notato l’uomo girovagare all’interno del supermercato ed immaginando quello che da lì a poco sarebbe successo, ha deciso di seguirne tutti gli spostamenti. Raggiunta la corsia dei formaggi, il 35enne, ha prelevato da uno scaffale alcuni pezzi di formaggio che ha occultato in uno zainetto, per poi darsi alla fuga utilizzando la parto di emergenza.

Una volta preso in consegna dai militari, a seguito di perquisizione, all’interno dello zainetto sono state rinvenute 8 “punte di grana” del valore di 220 Euro che risultava danneggiata e pertanto non più idonea alla vendita.

Il 35enne, con alcune segnalazioni di Polizia per reati contro la persona e patrimonio, accompagnato dai Carabinieri negli Uffici di strada delle Fonderie, fermo restando il principio di innocenza, è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

A seguito della convalida dell’arresto il giudice ha disposto l’obbligo di presentazione alla P.G..

È doveroso osservare che l’odierno arrestato è allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Carabinieri Parma