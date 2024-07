Pd Parma: “La classifica del Sole24 Ore attesta il buon lavoro dell’Amministrazione Guerra”

Come Partito Democratico di Parma abbiamo accolto con soddisfazione l’ottimo risultato di Michele Guerra, riconosciuto come il sindaco più amato d’Italia nel Governance Poll 2024.

Questo riconoscimento, con un gradimento del 63%, riflette il buon lavoro svolto dall’amministrazione comunale in questi due anni. Sebbene le classifiche non siano tutto, rappresentano un importante indicatore dell’efficacia delle politiche adottate e dell’impegno nel rispondere ai bisogni della città.

Questo risultato rappresenta uno stimolo a migliorare ancora, ma certamente dovrebbe far riflettere un attimo chi non perde occasione per disegnare quotidianamente una situazione drammatica di Parma che, semplicemente non esiste.

Ci fa piacere, inoltre, sottolineare il terzo posto di Michele De Pascale, fresco candidato del centrosinistra alla carica di Presidente dell’Emilia Romagna.

Partito Democratico di Parma