Pregiudicato pericoloso allontanato da Parma

Ieri mattina in viale Mariotti, precisamente nei pressi delle fermate degli autobus, durante i consueti controlli per la verifica del possesso del green pass a bordo degli autobus, gli Agenti del Nucleo Servizi della Questura di Parma hanno notato aggirarsi tra i passeggeri un uomo, italiano di 46 anni, che in compagnia di altro soggetto, un ucraino 41enne, osservava con insistenza le borsette delle persone anziane. I due venivano immediatamente fermati dagli Agenti in divisa e sottoposti a controllo. In base agli accertamenti effettuati risultava che i due erano soggetti pregiudicati e già noti alle Forze dell’ordine.

Per questo dopo essere stati condotti in Questura e dopo aver effettuato le operazioni di fotosegnalamento il 41enne ucraino è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per la verifica della sua posizione sul territorio nazionale in quanto già inottemperante all’ordine del Questore di allontanarsi dal territorio nazionale entro 7 giorni.

Inoltre tenuto conto che il 46enne residente a Sant’Ilario d’Enza, pregiudicato e già gravato da provvedimento di Avviso Orale del Questore, ha dichiarato di non avere interessi familiari, né di altro genere nel Comune di Parma, motivando la sua permanenza in città per motivi di salute, affermazione però smentita dagli accertamenti effettuati, è stato raggiunto da provvedimento di foglio di via obbligatorio con divieto di rientro nel Comune di Parma per tre anni redatto dalla Divisione Anticrimine della Questura.

L’uomo è stato difatti considerato persona pericolosa per la sicurezza pubblica e, pertanto, si è reso necessario il suo allontanamento dal Comune di Parma.