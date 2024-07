Prospettiva: “L’Amministrazione Guerra pragmatica e lucida”

Patto sociale, città inclusiva e nuove opportunità per i giovani.

Queste erano le nostre priorità in campagna elettorale e su questo il sindaco e la Giunta hanno lavorato nella prima parte del mandato riscontrando l’apprezzamento della gente’. Commenta così il gruppo di maggioranza in Consiglio ‘Prospettiva’ il Governance Poll 2024 di Noto-Il Sole 24 Ore che incorona Michele Guerra come il primo cittadino ‘più amato d’Italia’.

‘Un ottimo risultato che riconosce il lavoro non ideologico ma pragmatico sui bisogni della città che con lucidità il sindaco, insieme agli assessori e alla maggioranza, porta avanti. Uno stile e una metodologia che necessariamente dovrà essere la stella polare anche per i prossimi anni di mandato’.

Prospettiva