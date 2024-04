“Respira con il Cuore” edizione 2024, progetto “Bolle di Sapone”: un cortometraggio per immaginare il futuro

Respira con il Cuore è giunto alla sua 5° edizione e quest’anno, a incuriosire la creatività dei più giovani, è la “settima arte”, il cinema, che entra in 9 classi delle scuole secondarie di secondo grado del Comune di Parma, per stimolare gli studenti e le studentesse ad immaginare il futuro attraverso la scrittura, la produzione e la post produzione di un cortometraggio.

Se ne è parlato questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nella Sala Bartolini del Liceo Toschi.

Respira con il Cuore è promosso dal Comune di Parma, supportato dal contributo del Gruppo Chiesi Farmaceutici e di Camst Group, per stimolare una cultura libera dal tabacco tra i giovani, attraverso azioni di sensibilizzazione per prevenire la diffusione precoce del tabagismo.

L’edizione 2024 ha esplorato il cinema come mezzo di espressione: nove classi delle scuole secondarie di secondo grado di Parma, grazie al supporto e alla collaborazione del regista Fabio Mollo, hanno realizzato “Bolle di sapone”, un cortometraggio sulle sfide e sulle possibilità del futuro.

Alla conferenza sono intervenuti l’Assessora ai Servizi Educativi Caterina Bonetti, il regista Fabio Mollo, Ronny Visconti di Camst e Davide Paterlini per il Gruppo Chiesi Farmaceutici.

L’Assessora ai Servizi Educativi Caterina Bonetti ha dichiarato: “Immaginare il futuro è un esercizio necessario in un periodo complicato come quello attuale e come servizi educativi il nostro obiettivo è quello di sostenere i ragazzi nei percorsi di crescita e formazione che possano dare loro le basi per sviluppare il proprio potenziale ed evitare che possano incorrere in “incidenti di percorso” pericolosi per la loro salute. Per questo siamo molto felici di poter portare avanti con Gruppo Chiesi e Camst questo impegno, ormai pluriennale, che consente ai ragazzi di sperimentarsi in contesti di apprendimento informale dentro e fuori i banchi di scuola. E ovviamente siamo curiosi e in attesa di vedere il cortometraggio realizzato, ringraziando le scuole coinvolte e il regista Fabio Mollo per il prezioso supporto e l’esperienza professionale messa a servizio di questi ragazzi”.

Cecilia Plicco, Head of Shared Value & Sustainability del Gruppo Chiesi, commenta così il progetto: «Essere parte attiva della comunità in cui operiamo, dando un contributo fattivo al suo sviluppo, è uno degli impegni che, come Gruppo, portiamo avanti con convinzione e passione. Le nuove generazioni sono un attore importante della comunità: abbiamo una forte responsabilità verso di loro e la definizione di un futuro migliore dipende anche dalla capacità di ascoltarle e coinvolgerle. È con questo spirito che il Gruppo Chiesi ha contribuito a creare e sostiene il progetto ‘Respira con il Cuore’, fin dalla sua prima edizione. Ne apprezziamo sia la filosofia – dare voce ai giovani su temi attuali quali inclusione, sviluppo sostenibile, cambiamento climatico, invitandoli all’ascolto e confronto, stimolandone l’azione – sia il format, che ha sperimentato diverse modalità di espressione creativa, dalla musica alla recitazione, passando per il fumetto, per abbracciare ora la produzione di cortometraggi. Siamo rimasti positivamente impressionati dall’immediatezza e dalla forza dei contenuti emersi di anno in anno, che sono stati per noi una fonte di ispirazione ed energia».

L’edizione 2024 del progetto ha visto la produzione di un film di 12 minuti composto da 3 episodi, 3 punti di vista connessi fra di loro da un unico messaggio capostipite: il futuro. Ogni storia offrirà un’interpretazione unica e originale di ciò che il futuro potrebbe riservare ad ognuno dei protagonisti. Alice, Andrea e Chiara, si confronteranno con tematiche cruciali, spingendosi con creatività ai confini delle loro emozioni. Due generazioni a confronto, ma unite dallo stesso sentimento: l’amore per la vita.

Il progetto è iniziato a gennaio con laboratori scolastici guidati da psicologi ed educatori professionisti che hanno stimolato studenti e studentesse a riflettere sul mondo che li circonda e sulle emozioni che ne derivano. Nei mesi successivi, i ragazzi si sono dedicati con passione alla scrittura, produzione e regia del film, con la straordinaria partecipazione del regista Fabio Mollo. Questo processo ha favorito la rielaborazione dei loro vissuti e ha contribuito a creare un lavoro cinematografico autentico e significativo. Questi momenti di riflessione e sperimentazione hanno dato vita al film “Bolle di Sapone”, che verrà presentato in anteprima al Cinema Astra di Parma il 30 maggio alle ore 10:00.

Guardare al futuro attraverso la magia della macchina da presa, quest’anno Respira con il cuore ha voluto esplorare il potere del cinema come mezzo di espressione e riflessione. Un corto nato da un’azione corale che, non solo intratterrà il pubblico, ma lo spingerà anche a riflettere sulle sfide e sulle possibilità del futuro. Il film verrà candidato al Giffoni Film Festival 2024.

RESPIRA CON IL CUORE | INFO GENERALI

Respira con il Cuore è un progetto del Comune di Parma, supportato dal contributo incondizionato del Gruppo Chiesi e di Camst Group, nato nel 2020 per promuovere una cultura libera dal tabacco tra i giovani, attraverso sensibilizzazione per prevenire la diffusione precoce del tabagismo. Attualmente, il progetto conta 5 edizioni e la partecipazione di oltre 1.100 studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado nel Comune di Parma.

Diversi i format negli anni: nella 1° edizione, nel 2020, è stato chiesto agli studenti di condividere le loro esperienze durante il lungo e faticoso periodo del lockdown tramite video amatoriali che hanno raccontato le loro giornate e le loro emozioni.

Nel 2021, il focus del progetto si è spostato sul benessere e sul futuro delle giovani generazioni, culminato nella produzione del famoso talk TEDed tenutosi il 20 maggio 2021. Lo speech più acclamato ha partecipato all’edizione ufficiale del TED Parma.

Nei primi mesi del 2022, nelle scuole di Parma sono ripartiti i laboratori didattici, ai giovani questa volta è stato chiesto di esprimere il loro punto di vista attraverso la musica: 10 canzoni che hanno dato voce ai loro sogni e ai loro desideri per un mondo migliore.

Durante l’edizione del 2023, il progetto ha cambiato media, passando dalla musica ai fumetti con “Sdeng!”, dove i giovani hanno messo al centro il tema della sostenibilità. Una serie strutturata di tavole di fumetti, ognuna dedicata ad un tema specifico e accompagnata da uno speech in stile TED.

Nel 2024 a stimolare la creatività dei più giovani, la “settima arte”: un film “corto” diffuso per immaginare il futuro. Attraverso il linguaggio del cinema, studenti e studentesse hanno scritto, prodotto, diretto e realizzato il film “Bolle di Sapone” (il cortometraggio verrà candidato al Giffoni Film Festival).

RESPIRA CON IL CUORE | I NUMERI DI 5 EDIZIONI

5 Edizioni in 5 anni

Oltre 1.100 studentesse e studenti coinvolti

15 classi delle scuole secondarie di primo grado del Comune di Parma

40 classi delle scuole secondarie di secondo grado del Comune di Parma

12 Video autoprodotti

2 TEDed e 16 speech

1 album musicale con 10 canzoni

8 fumetti

1 cortometraggio

5 amici e amiche che hanno sostenuto il progetto in prima persona:

2020 Sofia Viscardi, youtuber e scrittrice

2021 Platinette, personaggio televisivo e conduttore radiofonico

2022 Giulia Ghiretti, campionessa paralimpica di nuoto

2023 Luca Golinelli, fumettista e illustratore

2024 Fabio Mollo, regista e sceneggiatore