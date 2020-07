Ruba in profumeria, la Polizia locale di Fidenza lo becca a tempo di record

Quando si dice che la collaborazione tra cittadini e Polizia Locale è la prima forma di sicurezza: sabato scorso un ladro è stato fermato e denunciato e la refurtiva recuperata e riconsegnata. Tutto in un fazzoletto di minuti.

Sono da poco trascorse le 16, quando lo staff di un negozio di cosmetici in via Malpeli assiste ad un furto e, un attimo dopo la fuga del ladro, chiama la Polizia Locale di Fidenza, che ha il comando nelle immediate vicinanze.

Gli agenti arrivano subito, raccolgono al volo la descrizione del delinquente e puntano verso la stazione, dove i testimoni lo hanno visto dirigersi a tutta velocità, di corsa.

Il ladro è nel sottopasso, pensa ormai di averla fatta franca e sta tranquillamente aspettando il primo treno per Parma. Dimostra indifferenza alla vista degli agenti.

Viene avvicinato ed è invitato a mostrare i documenti, a quel punto spiega di essere lì in attesa di un amico ma alla domanda successiva capisce di essere stato beccato. Viene identificato e riconsegna la refurtiva (un paio di confezioni con profumi di marca).

Dai documenti risulterà essere un giovane senegalese di 27 anni, domiciliato a Parma, senza precedenti per furto ma con alle spalle una serie di reati contro il patrimonio.

La refurtiva recuperata poco dopo viene riconsegnata al negozio con grande soddisfazione da parte del personale, che in precedenza aveva già potuto contare su altri interventi della Polizia Locale, anche per bloccare una rapina. E non ha mancato di ricordarlo.

“I Vigili hanno preso un ragazzo extracomunitario pochi minuti dopo la mia segnalazione di furto nel punto vendita dove lavoro. Ottimo lavoro!”, ha scritto la protagonista della segnalazione in un messaggio di ringraziamento inviato al Vicesindaco Davide Malvisi e al Sindaco Andrea Massari.

Il ladro è stato denunciato come prevede la legge e ora la proprietà del negozio potrà sporgere formale querela, come vittima del reato.

“Tre ringraziamenti sono importanti – commenta il Vicesindaco Malvisi –: il primo va al personale del negozio che ha seguito una procedura perfetta e con lucidità ha subito chiamato la Polizia Locale, senza perdere tempo. Il secondo lo vorrei rivolgere ai nostri agenti che ci sono e fanno il loro lavoro per proteggere la Comunità. Sono tante le storie di collaborazione tra cittadini, Polizia Locale e Forze dell’Ordine, molte non finiscono sui social o sulla stampa ma tutti insieme abbiamo costruito una rete che funziona. Il terzo ringraziamento lo rivolgo ai cittadini che ci inviano le loro segnalazioni in tempo reale, permettendoci di intervenire o di dare l’allerta. Vale per un furto come in questo caso, ma anche per gli incivili che a notte fonda sporcano un parco o rovinano la segnaletica e l’arredo urbano. La stupidità e la balordaggine si possono curare semplicemente chiamando subito chi deve intervenire, senza lasciare nulla di intentato. Grazie davvero a tutti i fidentini”.