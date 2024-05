Russo e De Belvis (FdI): “L’impegno del Governo per la logistica nel settore agricolo”

<Il ministero dell’agricoltura ieri ha divulgato che sono stati stanziati ulteriori 90 milioni per rafforzare la logistica dei mercati. Avevamo ribadito l’impegno del governo per migliorare l’operatività del settore e la firma al decreto del 20 maggio, da parte del ministro Lollobrigida, con cui il Governo mette a disposizione ulteriori 91 milioni che vanno a sommarsi ai già previsti 177 originari, per un totale di fondi disponibili pari a 268 milioni di euro, ne è la dimostrazione tangibile.

Questo permetterà di poter scorrere la graduatoria e quindi di finanziare ulteriori progetti che non avevano trovato in prima battuta la copertura finanziaria. Salvo ulteriori verifiche tecniche, questo scorrimento potrà permettere di finanziare anche il progetto di Parma per € 5.189.987,42. Si tratta di una disponibilità economica ragguardevole che contribuirà a determinare un impatto positivo sui settori agroalimentare, della pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricultura e vivaismo del nostro territorio.

L’attenzione del ministro Lollobrigida e di tutto il Masaf nei confronti del settore della logistica è la diretta conseguenza dell’importanza attribuita al comparto, il cui rinnovamento e potenziamento concorrerà in maniera determinante ad una crescita della concorrenzialità dei nostri mercati, volano di uno sviluppo economico a cui Fratelli d’Italia ha lavorato in questi mesi. Ringraziamo perciò il Governo di essere impegnato, sempre con fatti ed azioni concrete, per la valorizzazione del nostro territorio >>

On Gaetana Russo e Federico De Belvis (coordinatore provinciale Fdi)