Sala Baganza: il 1° dicembre “Dolce Rocca” apre la VI edizione del Piccolo Festival dell’Inverno

Il Piccolo Festival dell’Inverno di Sala Baganza quest’anno sarà ancora più grande. La tradizionale rassegna di eventi natalizi, giunta alla sua VI edizione, si aprirà nella mattinata di domenica 1° dicembre alle ore 10.30 con “Dolce Rocca”, la mostra-mercato all’interno del castello salese con degustazioni di dolci abbinate ai Vini dei Colli di Parma.

Una manifestazione in una cornice unica, realizzata grazie all’impegno della Pro loco in collaborazione con l’associazione “Strada del Prosciutto e dei Vini dei Colli di Parma”, Ascom e la sezione di Parma dell’Associazione Italiana Sommelier. “Dolce Rocca” resterà aperta fino alle 18.30 e sarà accompagnata, durante la giornata da diversi appuntamenti. Alle 10.45, nella Sala consiglio della Rocca, il concorso per la miglior ricetta della torta di noci farcita, mentre alle 12.30 si potrà pranzare in piazza con il cotechino più lungo della provincia di Parma, anolini in brodo e, novità assoluta, i lessi. Alle 15 la premiazione della miglior torta di noci, che verrà abbinata alle Malvasie locali illustrate dai sommelier dell’AIS di Parma e alle 15.30, per i più piccoli, la Caccia al tesoro al Museo del Vino seguita, alle 16.30, da una gustosa merenda nel torrione della Rocca. Alle 17.30 l’evento finale della giornata, con l’accensione dell’albero di Natale, con gli auguri del sindaco Aldo Spina e lo spettacolo “Crystal Wings” a cura di Parola Bianca in collaborazione con l’Ufficio Incredibile. Durate la giornata sarà inoltre possibile visitare gratuitamente la Rocca e il Museo del Vino, mentre le visite accompagnate all’Appartamento di Antonio Farnese saranno a pagamento

Ma il 1° dicembre sarà soltanto la prima giornata del Piccolo Festival, che proseguirà fino all’Epifania. Sabato 7 dicembre, alle 15.30 sempre in Rocca, “Di lana o di cotone”, il laboratorio di uncinetto a tema natalizio, mentre domenica 8 dicembre alle 18 il concerto del talentuoso e giovane duo Nese che rientra nella rassegna musicale “A Tu per Tu”. La domenica successiva, il 15 dicembre, l’omaggio a Italo Calvino con il reading musicale “Gli amori difficili” nella Sala delle Capriate della Rocca, mentre domenica 22 divertimento assicurato per bambini e bambine con lo spettacolo di burattini “MOMO: il dio della burla” a cura del Teatro Medico Ipnotico. Il giorno dopo, con partenza alle 18 da piazza Gramsci, la storica Fiaccolata per la Pace con l’intervento di Danilo Amadei, fondatore e presidente della Casa per la Pace di Parma, e il finale in musica con il gradito ritorno del coro Gospel “Cake & Pipe”. Passato il Natale e la notte di San Silvestro, il 1° gennaio si darà il benvenuto al nuovo anno con il “Trio Spezie”, formato da Eoin Setti (sax e voce), Andrea Coruzzi (fisarmonica) e Martino Mora (percussioni). A portarsi via il Piccolo Festival sarà, come sempre la Befana, con la camminata “Memorial Mario Dieci”, altro appuntamento fisso a cura del GES, il Gruppo Escursionistico Salese.

Il Piccolo Festival prevede anche altri eventi per i più piccoli organizzati dalla Biblioteca “Vilma Preti”. Martedì 3 dicembre alle 16.30, nell’ambito della rassegna “Sulle orme di Marco Polo”, la lettura in compagnia dei cani, mentre domenica 15 dicembre ci saranno gli asinelli dell’associazione “Asini nel cuore”. Giovedì 5 le “Letture davanti al fuoco”, mentre giovedì 2 e 19 dicembre doppio appuntamento con il “Laboratorio di Natale”.

Il Festival è stato presentato giovedì 21 novembre nell’Oratorio dalla Rocca dal vicesindaco Giovanni Ronchini, il presidente della Pro loco Aldo Stocchi, referente dello IAT Patrizia Ronchini e Vincenzo Cosi, responsabile marketing di Spencer, azienda italiana con sede a Sala Baganza del gruppo tedesco Protect Medical Holding GmbH tra i leader mondiali nella produzione di apparecchiature e presidi di emergenza per il soccorso sanitario pre-ospedaliero, sponsor della rassegna.

«Il Piccolo Festival non è soltanto una semplice programmazione di eventi natalizi – spiega Ronchini – ma ha un significato molto più ampio, perché mette insieme l’intero paese. Praticamente tutte le associazioni partecipano alla sua realizzazione e questo è un tratto distintivo di Sala Baganza. Oltre alla Pro loco e al GES c’è il CCN “Sala Shopping”, gli Alpini, i giovani di Enigma e l’Avis. E dopo aver sostenuto per due anni la rassegna di eventi estivi “Chi vuol esser lieto sia”, Spencer, che ringraziamo, sarà nuovamente al nostro fianco. Un fatto non banale, se pensiamo che si tratta di un’azienda di livello mondiale». Fatto non banale che Cosi ha spiegato con il forte radicamento dell’azienda sul territorio: «È qui a Sala Baganza che siamo nati e cresciuti, ed è qui che abitano la maggior parte dei nostri dipendenti con le loro famiglie. Le aziende del gruppo tedesco al quale apparteniamo hanno tutte sede in paesi piccoli e pensiamo che si possa lavorare bene in contesti tranquilli come Sala Baganza e ci fa piacere sostenere e dare un contributo al benessere di questa comunità, della quale ci sentiamo parte».

«Abbiamo iniziato con il cotechino e gli anolini da passeggio, dopodiché si è aggiunta “Dolce Rocca” – spiega Stocchi – che rappresenta il seguito al Festival della Malvasia che si svolge in primavera. Quest’anno ci sarà anche la novità del concorso per la migliore torta di noci farcita che, stando ad alcune testimonianze storiche, è un dolce tipico di Sala Baganza. Credo, infine, che uno degli eventi più importanti sarà la Fiaccolata per la Pace. Perché c’è un gran bisogno di pace in questo periodo e speriamo sia molto partecipata come l’anno scorso».