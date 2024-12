Salso, bloccato all’uscita della cassa “self” del supermercato con merce non pagata: 50enne arrestato

È entrato nel supermercato ed ha riempito una borsa con 5 bottiglie di vino, 6 punte di Parmigiano Reggiano, 3 salami e altrettante confezioni di salmone affumicato per un valore di circa 300 euro, alla cassa self ha pagato solo la “shopper” da 10 centesimi e uscendo ha trovato ad attenderlo una pattuglia di Carabinieri che l’hanno arrestato.

*******

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Salsomaggiore Terme, pochi giorni fa, durante l’esecuzione del servizio di pattuglia, hanno arrestato un 50enne brasiliano residente a Parma, poiché ritenuto presunto responsabile di furto aggravato.

Erano circa le 11:30 del 4 dicembre, quando il 50enne è stato notato dall’addetto alla sicurezza (che stava osservando la situazione dalla sala monitor), entrare nel supermercato e con fare spedito riempire frettolosamente una busta biodegradabile a marchio del negozio, con punte di parmigiano, bottiglie di vino pregiato e altri generi alimentari.

L’uomo, riempita a raso la busta, ha iniziato a dirigersi verso l’uscita del supermercato guardando continuamente verso l’alto, come a verificare la presenza di eventuali telecamere, acuendo in questo modo il suo fare “sospetto”.

Raggiunta la “cassa self” ha pagato solo la borsa biodegradabile da soli 10 centesimi, passandone il relativo codice nel lettore ottico, in modo da garantirsi l’apertura delle porte scorrevoli.

Per questo motivo, assistendo a tutta la scena, l’addetto alla sicurezza ha subito chiamato il 112 e si è precipitato all’uscita del supermercato per fermare con un pretesto l’uomo ed attendere l’arrivo delle forze dell’ordine.

I Carabinieri, immediatamente intervenuti, accortosi dell’addetto alla sicurezza che chiacchierava con l’uomo sospetto, lo fermavano proprio mentre era in procinto di lasciare le pertinenze del supermercato e una volta in custodia lo hanno accompagnato nella caserma salsese per meglio ricostruire l’intera vicenda.

La refurtiva recuperata, per un valore di circa 300 euro, è stata restituita al responsabile del supermercato, che nel frattempo ha raggiunto gli uffici della caserma e sporto denuncia per il furto.

Sulla scorta delle risultanze investigative acquisite, fermo restando il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, il 50enne straniero, già gravato da vicende di polizia per reati analoghi, è stato dichiarato in stato di arresto e su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione di Salsomaggiore Terme in attesa della celebrazione del giudizio per “rito direttissimo”.

A seguito della convalida dell’arresto, il giudice ha emesso, nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di firma presso un ufficio di polizia di Parma.

È doveroso rilevare che l’odierno arrestato è allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria, nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma