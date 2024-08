Salso, dal recupero dell’immobile Ex Tommasini nuove aule per l’Istituto Alberghiero Magnaghi

Preliminarmente all’approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune di Salsomaggiore, avvenuta nei giorni scorsi, il 31 luglio u.s. è stato approvato – con decreto del Presidente della Provincia Andrea Massari – il progetto esecutivo per il recupero e la riqualificazione di parte del Complesso dell’Ex Istituto Tommasini, dove troveranno posto aule e laboratori ad uso dell’Istituto Alberghiero G. Magnaghi”.

Il progetto è stato redatto dal Consorzio Stabile C.I.T.E.A.- Parma, ditta vincitrice della procedura di gara gestita dal Comune di Salsomaggiore, appalto che – assegnato nell’agosto 2023 – prevedeva a carico della ditta vincitrice la predisposizione del progetto esecutivo.

“Una ristrutturazione importante quella dell’Ex-Istituto Tommasini” conferma il Presidente Massari “che ha comportato, per una spesa totale finale di € 6.400.000, una convenzione quadro fra il Comune di Salsomaggiore e la Provincia di Parma, rispettivamente impegnate finanziariamente per € 1.380.000 e € 1.020.000 a cui si aggiungono fondi PNRR ottenuti dal Comune di Salsomaggiore nel 2022 per € 4.000.000”.

“Ristrutturazione” continua Massari “che darà la possibilità all’Istituto Magnaghi, parte del sistema scolastico di competenza della Provincia di Parma, di sfruttare spazi e laboratori a servizio diretto della didattica per i ragazzi di tutta la provincia che studiano a Salsomaggiore”.