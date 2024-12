Santa Lucia è arrivata all’Ospedale dei Bambini, consegnati i doni ai piccoli pazienti ricoverati

È una Santa Lucia carica di doni quella che è passata all’Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla” per lasciare un regalo ai piccoli pazienti ricoverati.

I regali sono stati offerti da Fondazione Cariparma e distribuiti con cura dalle coordinatrici infermieristiche della Pediatria generale e d’urgenza Giuseppina Nicosia, dell’Oncoematologia Maria Luisa Zou, del Week hospital pediatrico Claudia Marcatili, della Neonatologia Mara Cauli, della Terapia Intensiva Pediatrica Riccardo La Grassa, della Pediatria Barnaba Esposito, degli Ambulatori pediatrici Onelia Rita Facini con la dirigente Professioni sanitarie dipartimentale Rita Lombardini e le operatrici di Giocamico.

Il ringraziamento a Fondazione Cariparma e alle istituzioni “che ancora una volta dimostrano come è grande il cuore di Parma” è arrivato dal direttore amministrativo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma Antonio Ventura che, insieme al direttore assistenziale Dario Cremonesi e al rappresentante della direzione sanitaria Pietro Manotti, ha sottolineato l’importanza di questo momento per dimostrare vicinanza ai professionisti e ai bambini e alle loro famiglie che si trovano a vivere un periodo in ospedale.

Alla consegna dei regali erano presenti la vice presidente di Fondazione Cariparma Elena Saccenti, il rettore dell’Università di Parma Paolo Martelli, il sindaco di Parma Michele Guerra con l’assessora alla scuola Caterina Bonetti, il presidente della Provincia Alessandro Fadda. Nell’occasione il vescovo di Parma mons. Enrico Solmi ha benedetto la Cappellina collocata all’interno dell’Ospedale dei Bambini e l’associazione ABC ha donato un’icona di Santa Lucia, scritta dall’iconografa Carla Schiappa al laboratorio di Maria Roberta Valesi.

Ai ringraziamenti della direzione aziendale si sono uniti quelli di tutto il personale con i direttori e responsabili delle strutture di cura dell’Ospedale dei bambini tra cui Patrizia Bertolini dell’Oncoematologia, Serafina Perrone della Neonatologia, Icilio Dodi della Pediatria Generale e d’urgenza, Pierpacifico Gismondi responsabile Week Hospital dipartimentale, Valentina Fainardi in rappresentanza della Clinica pediatrica e Giovanni Casadio per la Chirurgia pediatrica.

Nell’occasione l’associazione Noi per Loro, con la presidente Nella Capretti, ha consegnato ai pazienti dell’Oncoematologia pediatrica e ai ragazzi ricoverati più grandi un buono acquisto da utilizzare nei negozi che sostengono l’iniziativa.