Santa Lucia per i quattro zampe della città: cappotti e copertine dagli ospiti delle RSA a Lilli e il Vagabondo

I cappotti e le coperte realizzate in maglia e stoffa imbottita dagli ospiti della RSA La Casa di Alberi, negli ultimi mesi, sono stati raccolti come dono natalizio dal Vice Sindaco e Assessore al Benessere Animale Lorenzo Lavagetto accompagnato dalla Dirigente del settore Donatella Signifredi e la responsabile del Servizio Tutela Animali del Comune Moira Anna Balbi.

La progettualità partita con gli ospiti della Casa residenza per anziani di Alberi di Proges ha contaminato, oltre alle realtà cittadine del Centro Servizi Sidoli e La Casa di Alberi, anche la RSA Peracchi di Fontanellato e i Centri Diurni di Langhirano, Tizzano, Lesignano e San Polo di Torrile realizzando un circuito di mani esperte intorno a macchine da cucire e ferri da maglia che hanno trasformato fili e panni in caldi indumenti e tappeti da cuccia per gli animali ospitati nel canile-gattile municipale.

“E’ con una rinnovata emozione che, anche quest’anno siamo tornati a trovare gli ospiti di Casa Alberi, che si sono dedicati agli animali ospiti della città con passione ed amore.” ha detto Lorenzo Lavagetto “Abbiamo portato con noi alcuni cani per un momento di festa e di ringraziamento, che ha valorizzato un lavoro corale fatto che, con semplicità, ha stretto una collaborazione territoriale proponendo i laboratori sartoriali anche nelle RSA di provincia e programmando la distribuzione dei loro frutti non solo a Lilli e al Vagabondo ma anche ad altri rifugi in difficoltà grazie al lavoro costante e gioioso portato avanti dai tanti anziani che ringraziamo profondamente”.