Summit tra Provincia di Parma e Bonifica Parmense: operatività 2021 e priorità condivisi

È stato un summit proficuo quello tra il Consorzio della Bonifica Parmense e la Provincia di Parma svoltosi stamattina a Palazzo Giordani, che ha rinnovato la sinergia tra i due enti a beneficio dei territori.

Nella sede della Provincia il presidente Diego Rossi ha ricevuto insieme ai consiglieri provinciali la delegazione dell’ente consortile: la neo-eletta presidente Francesca Mantelli, il direttore generale Fabrizio Useri e il responsabile relazioni esterne Andrea Gavazzoli.

L’incontro si è svolto in un clima di reciproca collaborazione, per gli obiettivi condivisi della difesa dei versanti dal dissesto idrogeologico, la sicurezza delle infrastrutture che collegano i vari centri comunali locali e la tutela delle comunità del Parmense.

Il direttore Useri ha illustrato l’operatività 2021 del Consorzio, e le priorità sulle opere del Recovery Plan e del Piano Invasi 2020-2029, la necessità di un monitoraggio delle arginature consortili e di una maggior tutela per i canali artificiali, con la possibilità, previa disponibilità della risorsa idrica, di garantire la presenza di acqua al loro interno nel corso dell’intero anno e non soltanto durante la stagione irrigua, azione che assicurerebbe una maggior efficienza idraulica e scongiurerebbe ulteriori eventuali collassi arginali a causa della fauna infestante.

Rossi ha ringraziato l’ente consortile per l’ottimo lavoro svolto a beneficio soprattutto delle zone più fragili. I consiglieri provinciali hanno ribadito l’esito del monitoraggio sui comprensori effettuato d’intesa con le Amministrazioni comunali e che evidenzia come l’operato dell’ente consortile sia virtuoso e capillare per la sicurezza dei territori parmensi.

“L’incontro di oggi è volto a segnare un momento di collaborazione politico-istituzionale che deve continuare e intende rafforzare il lavoro con la Bonifica Parmense per consentirci di essere ancora più vicini alle Amministrazioni comunali – sottolinea il presidente della Provincia di Parma Diego Rossi – La mission della Provincia è quella di essere “casa” dei Comuni, in assoluta analogia con quella che è l’attività del Consorzio”.

“Incontro molto positivo in un clima di concordia e di reciprocità di vedute – ribadiscono la presidente della Bonifica Parmense Mantelli e il direttore generale dell’ente consortile Useri – nel quale abbiamo delineato alcune importanti questioni sull’operatività 2021, tra cui gli interventi inerenti i progetti S.O.S. Bonifica e Difesa Attiva Appennino in favore dei territori locali”.