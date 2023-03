Torna “Irlanda in festa” in Cittadella

Torna IRLANDA IN FESTA, l’evento che ha superato svariati record di presenze, diventando la più importante manifestazione di cultura irlandese organizzata in Europa in occasione del St. Patrick’s Day. Cinque le città coinvolte nel 2023, con Bologna a fare come sempre da capofila grazie all’Estragon Club, ideatore e organizzatore della manifestazione che, quest’anno, si terrà in Piazza Lucio Dalla.

Dal 16 al 19 marzo in Piazza Lucio Dalla a Bologna e in contemporanea al Parco della Cittadella di Parma, dal 17 al 19 marzo sia a Modena (Nonantola) che a Mestre (Forte Marghera) e il 24-26 marzo ancora una volta Mestre in gemellaggio con Forlì, in Piazza Saffi: queste le città che si coloreranno di verde, i cui luoghi simbolici saranno animati ancora una volta con le note, i sapori, le tradizioni e le danze della terra del Nord. Nei giorni di Irlanda in Festa si alterneranno i migliori gruppi di musica folk irlandesi tra cui Drunken Lullabies, Take3, Over the Bar ma anche italiani – Modena City Ramblers, Bandabardò, Folkabbestia – e di altri Paesi europei.

Tutti gli eventi sono gratuiti.

Come al solito non mancherà la buona cucina irlandese, accompagnata dall’area esterna di street food e da qualche rivisitazione. Naturalmente protagoniste assolute di Irlanda in Festa non potranno non essere le birre, a partire dalla mitica Guinness. E come in ogni pub che si rispetti, spazio anche alle passioni sportive con i tornei di freccette e laboratori per i bambini.