“Tra superficie e profondità: un viaggio in apnea nell’oceano del respiro”, conversazione con Umberto Pelizzari e Mariagrazia Villa

Nell’ambito di Respira, la XVIII edizione del Festival Il Rumore del Lutto, promosso da Segnali di Vita APS e diretto da Maria Angela Gelati e Marco Pipitone, sabato 5 ottobre alle 11 all’Auditorium Mattioli del Palazzo del Governatore, si svolgerà un incontro affascinante con Umberto Pelizzari, apneista di fama mondiale e Mariagrazia Villa, giornalista e docente di etica dei media.

Intitolata “Tra superficie e profondità: un viaggio in apnea nell’oceano del respiro”, la conversazione sarà un’immersione nel significato reale e simbolico del respiro e dell’ambiente acquatico, tra mondo emerso e sommerso.

Umberto Pelizzari condividerà la sua straordinaria esperienza, rivelando come la respirazione sott’acqua rappresenti il ciclo continuo della vita e i passaggi tra mondo emerso e sommerso. Attraverso le sue parole, immagini e video, i partecipanti saranno stimolati a una riflessione personale e a una comprensione più profonda dell’interconnessione tra uomo e natura con i suoi cicli vitali.

Un’occasione unica per “immergersi” in una dimensione di consapevolezza e armonia con l’ambiente naturale, per esplorare il respiro e l’apnea come metafore potenti della vita stessa.

L’evento è realizzato in collaborazione con Ente Nazionale Sordi Parma ETS-APS e Video Type, grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna, con il sostegno di Ade Servizi Srl.

Nato a Busto Arsizio nel 1965, Umberto Pelizzari ha stabilito nel 1990 il suo primo record mondiale di apnea. Chiuderà la sua carriera agonistica nel 2001 dopo 16 record mondiali in tutte le specialità dell’apnea profonda, il primo uomo a superare il muro degli 80metri in assetto costante, 130metri nel variabile e 150metri in assetto variabile no limits.

È impegnato come giornalista e reporter televisivo in programmi di divulgazione scientifica e sull’ambiente marino. Ha creato la scuola Apnea Academy per la diffusione, la didattica e la ricerca dell’apnea subacquea a livello mondiale.

Dal 2014 fa parte dello staff nei corsi di formazione per operatori del G.I.S. (Gruppo di Intervento Speciale dei Carabinieri); nel 2010 è stato nominato dal Ministero degli Interni come componente del corpo docenti dei corsi per sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

Dal 2021 è istruttore nel corso di formazione per il G.O.I., il Gruppo Operativo Incursori della Marina Militare. È stato docente dei Master in Medicina Subacquea ed Iperbarica alla Scuola Normale Superiore S. Anna di Pisa e il Polo Didattico dell’Università di Palermo.